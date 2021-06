Seabed seleciona sensores Velodyne Lidar para sistema de mapeamento móvel

The Seabed lidar system, equipped with a Velodyne Lidar Puck™ sensor, conducts hydrographic surveys of inshore, nearshore and inland waterways. It collects 3D data to support sustainable planning that can help protect sensitive environments. (Photo: Business Wire)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje que a Seabed B.V., especializada em equipamentos de alta qualidade para inspeção marinha e dragagem offshore, selecionou os sensores Puck™ para seu sistema de mapeamento móvel lidar. O sistema Seabed é uma solução pronta de lidar móvel para inspeções hidrográficas que podem apoiar o planejamento sustentável que foca em proteger ambientes históricos e marinhos sensíveis.

O sistema lidar Seabed, equipado com um sensor Puck, oferece dados de nuvem acima da água completos e pode operar em condições marítimas severas. O sistema conduz captura de dados 3D de medições de complexas vias fluviais costeiras, próximas à costa e interiores com até 100 metros de distância. Ele é projetado para ser simples de transportar e fácil de usar, sem a necessidade de treinamentos ou qualificações especializadas, entregando resultados rápidos que podem economizar tempo e dinheiro.

O sistema lidar Seabed pode ser combinado com um ecobatímetro de feixe múltiplo para fornecer uma imagem 3D, georeferenciada completa acima e abaixo da água. Os dados podem ser utilizados para inspecionar rapidamente a integridade estrutural de pontes, barragens e cais, e ser um recurso para planejamento de preservação e sustentabilidade. Inspeções regulares de pontes e vias fluviais também são importantes para melhorar a segurança da navegação, especialmente em áreas de alto tráfego onde a profundidade é rasa.

“Selecionamos o Puck da Velodyne porque ele gera os dados consistentes e de alta qualidade que nossos clientes precisam”, disse Elice Collewijn, gerente geral da Seabed, que tem sede em Amsterdã, Holanda. “O Puck demonstrou confiabilidade e eficiência energética excepcionais nas operações em situações offshore severas. O sensor permite capturar dados vitais, de alta resolução, para medir e analisar ambientes marinhos com precisão”.

“A Seabed está ajudando empresas a transformar seus negócios com soluções de mapeamento 3D offshore que podem entregar uma coleção de dados altamente precisos e detalhados para dar suporte à navegação segura e à proteção de ambientes marítimos”, afirmou Erich Smidt, diretor executivo para a Europa da Velodyne Lidar. “Suas soluções demonstram como os sensores da Velodyne entregam o desempenho, alcance e formato compacto necessários para sistemas de mapeamento móvel versáteis que podem habilitar um futuro sustentável”.

Os sensores Puck compactos e versáteis da Velodyne oferecem imagens de alta resolução para medir e analisar diversos ambientes. Eles fornecem resolução e desempenho de alta qualidade com uma visão ambiental completa de 360 ​​graus para fornecer dados 3D em tempo real. O Puck possui a melhor eficiência energética, aumentando o alcance e a sustentabilidade das aplicações.

