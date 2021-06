Blue Origin kondigt aan dat Jeff Bezos en zijn broer Mark op 20 juli mee zullen vliegen met de veilingwinnaar op de eerste menselijke vlucht van New Shepard

Blue Origin announces that Jeff Bezos and his brother Mark will join the auction winner on New Shepard’s first human flight on July 20th

KENT, Washington--(BUSINESS WIRE)--Het biedproces is nu aan de gang op BlueOrigin.com en wordt afgesloten met een live online veiling op 12 juni. Iedereen die geïnteresseerd is in het bieden op de live veiling, moet zich voor 10 juni registreren. De registratiegegevens zijn te vinden op BlueOrigin.com.

De winnende bieder vliegt op 20 juli naar de ruimte op de eerste menselijke vlucht van New Shepard.

Hier volgt een link naar het Instagram-bericht van Jeff Bezos over de aankondiging van vandaag.

https://www.instagram.com/p/CP0MSOqnYEo/

Het winnende biedingsbedrag wordt gedoneerd aan de stichting van Blue Origin, Club for the Future. De missie van deze stichting is om toekomstige generaties te inspireren een loopbaan in de wetenschap, technologie, techniek en wiskunde na te streven en om de toekomst van het leven in de ruimte te helpen uitvinden.

—Gradatim Ferociter

