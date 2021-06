Blue Origin anuncia que Jeff Bezos e seu irmão Mark se juntarão ao vencedor do leilão no primeiro voo humano da New Shepard em 20 de julho

Blue Origin announces that Jeff Bezos and his brother Mark will join the auction winner on New Shepard’s first human flight on July 20th

KENT, Washington--(BUSINESS WIRE)--Os lances estão em andamento agora em BlueOrigin.com e terminam com um leilão on-line ao vivo em 12 de junho. Os interessados ​​em licitar no leilão ao vivo devem se inscrever até o dia 10 de junho. Os detalhes do registro podem ser encontrados em BlueOrigin.com.

O licitante vencedor voará para o espaço no primeiro voo humano da New Shepard em 20 de julho.

Aqui está um link para a postagem de Jeff Bezos no Instagram sobre o anúncio de hoje.

https://www.instagram.com/p/CP0MSOqnYEo/

O valor do lance vencedor será doado à fundação da Blue Origin, a Club for the Future, cuja missão é inspirar as gerações futuras a seguir carreiras em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (Science, Technology, Engineering and Math, STEM) e ajudar a inventar o futuro da vida no espaço.

—Gradatim Ferociter

