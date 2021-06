SAN FRANCISCO & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE:V) heeft vandaag een wereldwijd strategisch partnerschap aangekondigd met Goldman Sachs Transaction Banking om bedrijven – van groot tot klein – te helpen moeiteloos geld over de hele wereld te verplaatsen.

Door de implementatie van Visa B2B Connect en Visa Direct Payouts-oplossingen, zal Goldman Sachs zijn commerciële en zakelijke bankklanten helpen de complexiteit en kosten van bestaande systemen en inefficiënte processen te vereenvoudigen. Deze oplossingen zal Goldman’s grensoverschrijdende business-to-business (B2B) en business-to-consumer (B2C) betalingsprogramma voor hoge en lage waarde betalingen verbeteren. De zakelijke klanten van Goldman Sachs kunnen snel en veilig geld overmaken, bijna realtime inzicht hebben in hun betalingsstatus, de nodige afstemmings- en nalevingsgegevens verkrijgen, wat uiteindelijk helpt om de cashflow van organisaties te verbeteren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.