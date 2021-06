Now Health International entame un partenariat avec Starr Insurance Companies

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Now Health International Group, l'un des principaux fournisseurs d'assurances santé privées internationales (IPMI), a annoncé une nouvelle collaboration avec Starr Insurance Companies, une compagnie d'assurance internationale de premier plan, afin de mener une stratégie de croissance ambitieuse en Europe.

Ce partenariat bénéfique pour les deux parties, combine la présence mondiale et l'expertise de Now Health International dans la fourniture de solutions d'assurance santé globales de haute qualité et d'outils numériques de pointe, notamment la toute dernière application Mobile Pass, avec l’expérience internationale de longue date de Starr et sa capacité à fournir des solutions personnalisées à travers l’Europe grâce à une équipe spécialisée de professionnels engagés à offrir le meilleur service aux clients.

À compter du 1er mars 2021 et dans le cadre de ce nouvel accord, Starr Insurance Companies assumera l’ensemble des nouveaux contrats d’assurance ainsi que des renouvellements dans toute l'Europe. Now Health International poursuivra sa gestion des contrats d'assurance santé internationale, notamment le traitement des sinistres et le service à la clientèle. Tous les assurés conserverons également l'accès aux outils numériques primés de Now Health International.

Zahir Sharif, directeur général de Now Health International, déclare : « Chez Now Health International, nous nous engageons à renforcer notre présence en Europe et avons l'intention de nous développer sur de nouveaux marchés dans la région. Starr Insurance Companies, avec plus de 100 ans d'expérience, d'expertise et de présence sur les marchés internationaux, est un partenaire bien placé pour nous aider à atteindre cet objectif. »

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Now Health International continuera d'offrir ses produits existants à ses assurés à travers l'Europe, notamment WorldCare, sa couverture d’assurance phare riche en avantages, ainsi que SimpleCare, une couverture santé essentielle et plus abordable. Cet accord n’impliquera pas de changements quant aux avantages liés aux contrats, aux prix ou à l’expérience client.

Ce nouveau partenariat remplace l’ancien accord conclu entre Now Health International et AXA PPP Healthcare. Afin de faciliter et de fluidifier le passage des assurés actuels vers le renouvellement du contrat avec Starr Insurance Companies, une période de transition sera appliquée jusqu'au 31 décembre 2021.

Michel Faucher, directeur commercial de Now Health International ajoute : « Nous sommes ravis de notre nouvelle collaboration et des opportunités qu'elle représente à long terme. Je tiens également à rassurer nos assurés et partenaires sur le fait que la continuité dans le cadre des nouveaux accords sera totale. Les plans et avantages de pointe, la qualité de service élevée et les outils numériques innovants auxquels nous avons habitué notre clientèle européenne seront conservés. »

Santiago Mora, responsable Accident & Santé international chez Starr, déclare : « Nous nous réjouissons de cette collaboration avec Now Health International, l'un des fournisseurs de solutions d'assurance santé pour les expatriés du monde entier à la croissance la plus rapide. »

Notes aux rédacteurs : À propos de Now Health International Group

Now Health International Group se compose de Now Health International et de Best Doctors Insurance. Now Health International est l'un des fournisseurs d'assurances santé privées internationales (IPMI) à la croissance la plus rapide. Ses assurances s’adressent aux expatriés du monde entier, aux particuliers fortunés et aux entreprises. Now Health possède des bureaux au Royaume-Uni, à Malte, aux Émirats arabes unis, en Chine, à Hong Kong, à Singapour et en Indonésie. Best Doctors Insurance est un important fournisseur d'assurance santé basé aux Bermudes et à Miami, détenant des bureaux aux États-Unis, au Canada et en Équateur. L’entreprise est présente dans toute l'Amérique centrale et latine, les Caraïbes et le Canada.

L'entreprise combinée est un fournisseur d'IPMI global, spécialisé de premier plan, avec des produits complémentaires, un système de distribution et une étendue géographique communs. Son activité couvre quatre continents et englobe 11 bureaux de ventes/service, plus de 125 000 assurés, plus de 370 employés et plus de 5 000 partenaires de distribution.

Notes aux rédacteurs : À propos de Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (ou Starr) est une désignation commerciale pour les sociétés et filiales d'assurance opérationnelle et d’assistance voyage de Starr International Company, Inc., et pour l’activité investissements de C.V. Starr & Co., Inc. et ses filiales. Starr est un chef de file de l'assurance et de l'investissement présent sur six continents. Grâce à ses sociétés d’assurances opérationnelles, Starr propose des produits d’assurance de biens, multirisques, accident et santé ainsi qu’un ensemble de couvertures spécialisées dans les domaines aérien et maritime, de l’énergie et de l’assurance tous risques complémentaire. Les filiales de Starr Insurance Company domiciliées aux États-Unis, aux Bermudes, en Chine, à Hong Kong, à Singapour, au Royaume-Uni et à Malte bénéficient toutes de la notation “A” (excellente) de A.M. Best. Le syndicat Lloyd’s de Starr jouit d’une notation “A+” (forte) de Standard & Poor’s.

