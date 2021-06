SAN FRANCISCO e NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE:V) ha annunciato in data odierna una collaborazione strategica di respiro globale con la divisione Operazioni bancarie di Goldman Sachs per aiutare imprese piccole e grandi ad effettuare agevolmente spostamenti di denaro in tutto il mondo.

Attraverso l'implementazione delle soluzioni di riscossione Visa B2B Connect e Visa Direct, Goldman Sachs aiuterà le banche commerciali e aziendali sue clienti a semplificare gli aspetti complessi e i costi associati agli attuali sistemi e processi inefficienti.

