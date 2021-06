Now Health International avvia una collaborazione con Starr Insurance Companies

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Now Health International Group, fornitore leader di assicurazioni mediche private internazionali (IPMI), ha annunciato un nuovo programma in collaborazione con Starr Insurance Companies, compagnia assicurativa leader di livello mondiale, per promuovere progetti di ambiziosa crescita in Europa.

Questa relazione reciprocamente vantaggiosa combina la presenza e l'esperienza globale nelle soluzioni assicurative sanitarie di qualità elevata e gli avanzati strumenti digitali di Now Health International, inclusa la recente novità Mobile Pass, con la storica conoscenza e capacità di Starr di proporre prodotti personalizzati in tutta Europa grazie a un team di professionisti specializzati e dedicati all'offerta di servizi d'eccellenza ai clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.