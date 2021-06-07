冠科生物宣佈加快獲得用於大規模篩檢套組的ATCC和NIH優質細胞株

聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--JSR生命科學公司旗下冠科生物(Crown Bioscience)今天宣佈，其已與ATCC和美國國立衛生研究院(NIH)旗下國家癌症研究所(NCI)代表的美國衛生與公共服務部簽署了單獨但互補的系列產品授權合約。透過與上述優質生物材料資源供應商簽訂五年期協議，冠科生物的客戶將因享有優先地位而直接受益，可更容易利用精簡的物流獲得細胞株。

透過其XenoSelect™和OmniScreen™檢測套組，冠科生物已為客戶提供高度客製化、廣泛的體外篩檢服務，搭配業界領先的生物資訊學能力和多種成熟的「匹配」下游體內模型。冠科生物客戶現在可獲得長期且無與倫比的細胞株系列產品，加上知曉所有必要授權均已到位所帶來的安心。

與ATCC的授權合約允許冠科生物加快獲得140多個細胞株和相關資料集，並在未來可透過傘型授權結構而獲得另外4000個細胞株。同樣的，為了因應全球客戶對NIH細胞株供應的持續需求，冠科生物已經與NIH簽訂新的系列產品授權。憑藉該協議，冠科生物將透過NCI腫瘤和腫瘤細胞株庫和其他來源提供100種細胞株，該細胞庫由NCI實驗室開發。

冠科生物科學長李其翔(Henry Li)博士表示：「我們非常重視與ATCC和NIH的關係，這兩家單位是冠科生物最大的兩家細胞株合作夥伴。我們很高興簽訂上述新協定，這將使我們能夠為客戶提供範圍更大和高優先順序的細胞株可及性和供應。總之，上述協議體現了冠科生物的企業宗旨，即致力於確保客戶能夠輕鬆獲得業界領先的一系列體外和體內藥物發現模型。」

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關於冠科生物

JSR生命科學公司旗下冠科生物是全球性藥物發現和開發服務公司，為推進腫瘤學、免疫腫瘤學和免疫介導的發炎性疾病研究提供轉譯平臺。憑藉豐富的相關模型和預測工具陣容，冠科生物使客戶能夠交付卓越的臨床候選藥物。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.crownbio.com

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