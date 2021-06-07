冠科生物宣布加快获得用于大规模筛查检测板的ATCC和NIH优质细胞系

圣迭戈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--JSR生命科学公司旗下冠科生物(Crown Bioscience)今天宣布，其已与ATCC和美国国立卫生研究院(NIH)下属国家癌症研究所(NCI)代表的美国卫生与公共服务部签署了单独但互补的系列产品许可协议。通过与上述优质生物材料资源供应商签订五年期协议，冠科生物的客户将具有优先地位并因此而直接受益，即更容易通过精简的物流获得细胞系。

通过其XenoSelect™和OmniScreen™检测板，冠科生物已向其客户提供高度可定制的、广泛的体外筛查服务，搭配行业领先的生物信息学能力和多种成熟的“匹配”下游体内模型。冠科生物客户现在可获得长期的、无与伦比的细胞系系列产品，加上知晓所有必要许可均已到位所带来的安心。

与ATCC的许可协议允许冠科生物加快获得140多个细胞系和相关数据集，并在未来可通过伞型许可结构获得另外4000个细胞系。同样，为满足全球客户对NIH细胞系供应的持续需求，冠科生物已经与NIH签订新的系列产品许可。凭借该协议，冠科生物将通过NCI肿瘤和肿瘤细胞系库和其他来源提供100种细胞系，该细胞库由NCI实验室开发。

冠科生物首席科学官李其翔(Henry Li)博士表示：“我们非常重视与ATCC和NIH的关系，这两家单位是冠科生物最大的两家细胞系合作伙伴。我们很高兴签订上述新协议，这将使我们能向客户提供范围扩展和高优先级的细胞系可及性和供应。总之，上述协议体现了冠科生物的企业宗旨，即致力于确保客户能够轻松获得行业领先的一系列体外和体内药物发现模型。”

###

关于冠科生物

JSR生命科学公司旗下冠科生物是一家全球性药物发现和开发服务公司，为推进肿瘤学、免疫肿瘤学和免疫介导炎性疾病研究提供转化平台。凭借丰富的相关模型和预测工具阵容，冠科生物赋能客户交付卓越的临床候选药物。如需了解更多信息，请访问www.crownbio.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。