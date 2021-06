PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Nu heeft Health International Group, een toonaangevende aanbieder van International Private Medical Insurance (IPMI), een nieuw programma aangekondigd met Starr Insurance Companies, een toonaangevende wereldwijde verzekeringsmaatschappij, om ambitieuze groeiplannen in Europa te stimuleren.

Deze wederzijds voordelige relatie combineert de wereldwijde aanwezigheid en expertise van Now Health International in het leveren van hoogwaardige internationale zorgverzekeringsoplossingen en geavanceerde digitale hulpmiddelen, waaronder de onlangs gelanceerde Mobile Pass-innovatie, met Starr’s langdurige wereldwijde kennis en vermogen om op maat gemaakte oplossingen te leveren over de hele wereld. Europa door middel van een gespecialiseerd team van professionals die zich toeleggen op het bieden van de beste service aan haar klanten.

