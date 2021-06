La nouvelle campagne de prévention du suicide d’Opération Gareautrain donne espoir aux Canadiens

OTTAWA--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Opération Gareautrain, un organisme national sans but lucratif dédié à la sécurité ferroviaire, a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation publique bilingue sur la prévention du suicide afin de rappeler aux gens qui ont des problèmes de santé mentale qu’une aide est disponible. La campagne Ça va mieux comprend 11 vidéos émouvantes d’espoir (six en anglais et cinq en français), présentant l’histoire personnelle de gens qui ont eu des idées suicidaires et qui ont demandé de l’aide.

« Les récits de la campagne Ça va mieux prouvent que les choses peuvent s’améliorer. Ils envoient un important message à tous ceux qui ont des problèmes de santé mentale—qu’ils n’ont pas à faire face tout seuls, explique Sarah Mayes, directrice nationale d’Opération Gareautrain Canada. La pandémie de COVID-19 exerce une immense pression sur la santé mentale des gens, partout au pays, et le message de la campagne est donc plus important que jamais. »

Chaque année au Canada, plus de 100 personnes sont tuées ou grièvement blessées lors d’incidents liés aux passages à niveau et aux intrusions. Une récente recherche indique qu’en moyenne, 43 de ces incidents sont des suicides, et ce chiffre n’inclut pas les décès intentionnels dans le métro ou les trains sous réglementation provinciale. Chacune de ces tragédies a des répercussions émotionnelles sur les amis et les familles des victimes, les employés des chemins de fer, les passagers et les premiers intervenants.

Pour prévenir ces tragiques incidents, Opération Gareautrain a formé un partenariat avec le Service canadien de prévention du suicide (SCPS) et l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) dans le cadre de la campagne Ça va mieux afin d’établir des liens entre les personnes en détresse et des intervenants qualifiés et compatissants partout au pays.

« Nous savons que les pensées suicidaires augmentent alors que la pandémie continue. Les gens qui vivent au Canada doivent savoir qu’ils peuvent demander de l’aide quand ils en ont le plus besoin, dit la Dre Allison Crawford, médecin-chef du SCPS. Nous tenons à féliciter Opération Gareautrain Canada pour le lancement de la campagne Ça va mieux, et nous sommes contents de collaborer afin d’améliorer la sensibilisation à la ligne d’aide du Service canadien de prévention du suicide, disponible 24/7/365, où des intervenants qualifiés répondent aux gens, en anglais et en français. »

« Une campagne de ce genre, axée sur un message d’espoir, est une excellente contribution à la prévention du suicide partout au pays. Pour nous, toutes les initiatives qui encouragent les gens à parler du suicide et à entreprendre un dialogue sont toujours les bienvenues, et nous sommes fiers de collaborer avec Opération Gareautrain sur la campagne Ça va mieux », explique Jérôme Gaudreault, directeur général de l’AQPS.

Dans le cadre de cette initiative, les bandes-annonces de la campagne seront présentées sur les médias sociaux, et les chemins de fer partenaires d’Opération Gareautrain vont installer plus de 3 000 panneaux et affiches sur la prévention du suicide le long des emprises privées et dans des gares et des stations de métro partout au pays. Ils mettront en lumière le numéro du SCPS (1-833-456-4566) ou le numéro de l’AQPS au Québec (1-866-APPELLE).

Les 11 vidéos figurent sur le site Web de la campagne, au www.ÇaVaMieux.ca. Les Canadiens sont encouragés à soutenir la campagne en suivant Opération Gareautrain Canada sur Facebook, Twitter et Instagram, et en partageant les vidéos avec leurs proches en utilisant le mot-clic #CaVaMieux.

Si vous êtes en crise, il y a de l’aide. Appelez le Service canadien de prévention du suicide au 1-833-456-4566 pour parler à un intervenant qualifié en tout temps, jour et nuit. Vous pouvez aussi envoyer un SMS entre 16 h et minuit (HNE). Les résidents du Québec peuvent composer le 1-866-APPELLE (277-3553) ou visiter le suicide.ca pour un soutien en ligne 24/7.

À propos d’Opération Gareautrain Canada

Opération Gareautrain Canada est un programme national de sécurité ferroviaire publique parrainé par Transports Canada et par l’Association des chemins de fer du Canada et ses membres, dont le CN, le CP, VIA Rail, Metrolinx, exo, West Coast Express et Genesee & Wyoming. Opération Gareautrain travaille en partenariat avec des chemins de fer, des organismes d’application de la loi, des gouvernements et d’autres organisations axées sur la sécurité pour promouvoir la sécurité ferroviaire. Par l’intermédiaire de son réseau national d’Ambassadeurs de la sécurité ferroviaire, de partenariats avec des conseils de sécurité, des services de police, le secteur du camionnage et des groupes communautaires, et d’outils novateurs comme sa campagne en réalité virtuelle Regarder. Écouter. Vivre., Opération Gareautrain Canada a pour objectif de sauver des vies en sensibilisant les Canadiens aux risques liés aux passages à niveau et aux intrusions sur la propriété ferroviaire. Les Canadiens peuvent connaître les dernières nouvelles sur la sécurité ferroviaire en visitant le operationgareautrain.ca.

À propos du Service canadien de prévention du suicide (SCPS)

Le Service canadien de prévention du suicide (SCPS) est un service national d’aide par téléphone et SMS en cas de crise et de pensées suicidaires. Il a été créé en 2017 par Services de crises du Canada (SCC) et est maintenant offert dans le cadre d’un partenariat entre le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CTSM), l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) et SCC. Le SCPS est une collaboration de centres de services en cas de crise et de détresse partout au Canada. Pour obtenir plus d’informations sur le Service canadien de prévention du suicide, veuillez cliquer ici.

À propos de l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS)

Fondée en 1986, l’Association québécoise de prévention du suicide est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’œuvrer au développement de la prévention du suicide au Québec. Elle regroupe des organismes ainsi que des personnes qui souhaitent agir de façon concertée et efficace afin de prévenir le suicide. Pour obtenir plus d’informations sur l’Association québécoise de prévention du suicide, veuillez visiter le www.aqps.info.