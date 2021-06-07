國際奧會宣佈從2024年巴黎奧運會開始採用新的全球接待模式，指定“On Location”為全球接待供應商，合作期至2028年洛杉磯奧運會

瑞士洛桑--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--國際奧會(IOC)今天宣佈，國際奧會、國際帕拉林匹克委員會(IPC)及2024年巴黎奧運、2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧和2028年洛杉磯奧運的奧運會與帕運會籌委會將共同推出新的全球接待模式。

觀眾和利害關係者將透過單一的官方獨家接待供應商獲得獨特且包含門票的旅行和接待體驗。為支持這一全球接待計畫，經過多階段篩選流程，體驗式接待業務的領導者On Location最終被指定為2024年巴黎奧運、2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧和2028年洛杉磯奧運的奧運會和帕運會接待計畫獨家服務提供者。On Location將與籌委會合作，為觀眾和奧運利害關係者提供世界一流的接待體驗，套裝組合包括門票、旅行、住宿和獨特的場內及主辦城市接待服務。

新模式還將為那些希望親臨現場觀看比賽的運動選手親友提供更優質的服務，為他們的旅行、住宿和其他服務提供支援，包括專門預留的門票。

國際奧會主席湯瑪斯·巴赫(Thomas Bach)表示：「奧林匹克2020+5議程的建議之一就是為奧運籌委會提供更多統包解決方案，以簡化奧運會的執行複雜度。新解決方案將為全球觀眾提供一套簡化、安全的觀賽流程。專案的集中化也可大幅改善監督，從而有助於良好的治理。解決方案還將直接支持奧運會和帕奧會的舉辦，為各個國家奧會提供支援，而且最重要的是——為各國運動選手提供支援。」

2024年巴黎奧運籌委會主席Tony Estanguet表示：「2024年巴黎奧運將是首個推出全球接待服務的奧運會和帕運會籌委會。這對我們以及整個2024年巴黎奧運會生態系統都是絕佳機會。我們的團隊現已開始相關工作，我們期待攜手創新來提供獨特的接待體驗，吸引全球廣大觀眾。在開發這些新產品的過程中，我們將以『燈光之城』(City of Lights)為背景，努力展示法國無與倫比的『生活藝術』——美食、藝術、文化、體育和創新，同時充分尊重我們的核心願景——關注文化遺產。」

義大利奧會和2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會籌委會主席Giovanni Malagò表示：「國際奧會根據奧林匹克2020+5議程而採用的新接待方式，對整個奧林匹克和帕拉林匹克運動來說都是重要的一步。新模式將為我們世界各地的觀眾和利害關係者提供獨特的體驗，同時也將是重要的收入來源，將幫助我們使2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會成為令人興奮和永續的奧運會。這項合作協定還顯示出義大利冬奧會在全球層面的巨大吸引力，以及冬奧會為我們的旅遊業和地區帶來的絕佳契機。」

2028年洛杉磯奧運籌委會主席Casey Wasserman表示：「在為全球重大賽事提供優質體驗方面，On Location擁有出色的過往業績，該公司也將為未來的奧運會和帕運會接待工作樹立新的標準。在我們為洛杉磯奧運會做準備的過程中，接待和票務平臺的現代化一直是首要任務。與On Location的合作進一步加強了我們的承諾，即為我們的社區以及世界各地的運動選手和觀眾提供非凡的奧運會體驗。」

On Location總裁Paul Caine表示：「On Location致力於為客戶提供卓越的現場活動體驗，讓他們留下終生難忘的回憶。我們很榮幸能與國際奧會合作，一起重新構想未來奧運會和帕運會的接待工作，我們將不懈努力，為全球的利害關係者、合作夥伴和觀眾提供獨一無二的接待體驗，並以獨特的方式宣揚每座主辦城市。」

如果希望第一時間瞭解On Location在未來奧運會期間的接待方式，請造訪：www.onlocationexp.com/olympics

國際奧會與2024年巴黎奧運、2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧和2028年洛杉磯奧運的奧運會和帕運會籌委會合作，促成了這項長期協議。各籌委會和各國奧林匹克委員會(NOC)及其奧運代表隊將是這種新的集中式接待模式所產生收入的主要受益者，所獲收入將用於支持奧運會和帕運會的舉辦，為各國奧運代表隊和運動選手提供支援。

本次改革是奧林匹克2020+5議程願景的一部分，即提供涵蓋幾屆奧運會的長期統包解決方案，進而簡化操作，提高執行效率，並推動新的收入來源。

此外，除了與On Location的合作協定外，從2024年巴黎奧運開始，奧運籌委會還將在全球門票銷售中引進全新的整合式方法。新方法將直接透過各籌委會按每屆奧運會的標準票價，為世界各地的現場觀眾提供安全、無縫的奧運和帕運會門票。

關於國際奧會

國際奧會是由志願者組成的非營利、民間、非政府國際組織，致力於透過體育建設更美好的世界。該組織將90%以上的收入投入更大範圍的體育運動，這意味著相當於每天投入340萬美元，用於幫助世界各地的運動選手及各層級體育組織。

如欲瞭解更多資訊，請與國際奧會媒體關係團隊聯絡：電話：+41 21 621 6000，電郵：pressoffice@olympic.org，或造訪www.olympics.com

關於On Location

On Location是優質體驗式接待的全球領導者，提供涵蓋體育、娛樂、時尚和文化領域的票務、策劃式賓客體驗、現場活動製作和旅行管理等服務。On Location為希望在奧運會和帕運會、超級盃、NCAA四強賽、紐約時裝週等大型活動中獲得官方沉浸式體驗的企業客戶和觀眾提供無與倫比的服務。公司是150多家代表性賽事活動權利持有人的官方合作夥伴和/或服務提供者，如國際奧會（包括2024年巴黎奧運、2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧和2028年洛杉磯奧運）、美國國家橄欖球聯盟(NFL)、美國國家橄欖球協會(NCAA)、終極格鬥錦標賽(UFC)和美國職業高爾夫球協會(PGA)，以及眾多音樂藝術家和音樂節等。此外，該公司還擁有和經營一些自己的獨特體驗。On Location是全球娛樂、體育和內容公司Endeavor (NYSE:EDR)旗下的子公司。

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