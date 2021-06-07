国际奥委会宣布从2024年巴黎奥运会开始采用新的全球接待模式，指定“On Location”为全球接待供应商，合作期至2028年洛杉矶奥运会

瑞士洛桑--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--国际奥委会(IOC)今天宣布，国际奥委会、国际残奥委会(IPC)及2024年巴黎奥运会、2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会和2028年洛杉矶奥运会的奥运会和残奥会组委会将共同推出一种新的全球接待模式。

观众和利益相关者将通过单一的官方独家接待供应商获得独特的含票旅行和接待体验。为支持这一全球接待计划，经过多阶段筛选流程，体验式接待业务的领导者On Location最终被指定为2024年巴黎奥运会、2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会和2028年洛杉矶奥运会的奥运会和残奥会接待计划独家服务提供商。通过与组委会的合作，On Location将为观众和奥运利益相关者提供世界一流的接待体验，其提供的套餐包括门票、旅行、住宿和独特的场内及主办城市接待服务。

新模式还将为那些希望亲临现场观看比赛的运动员亲属和朋友提供更优质的服务，为他们的旅行、住宿和其他服务提供支持，包括专门预留的门票。

国际奥委会主席托马斯·巴赫(Thomas Bach)表示：“ 奥林匹克2020+5议程的建议之一就是：为奥组委提供更多交钥匙解决方案，以简化奥运会的交付复杂度。新解决方案将为全球观众提供一套简化、安全的观赛流程。项目的集中化也极大地促进了更好的监督，从而有助于良好的治理。解决方案还将直接支持奥运会和残奥会的举办，为各国奥组委提供支持，而且最重要的是——为各国运动员提供支持。”

2024年巴黎奥组委主席Tony Estanguet表示：“ 2024年巴黎奥委会将是首个推出全球接待服务的奥运会和残奥会组委会。这对我们以及整个2024年巴黎奥运会生态系统都是一个绝佳机会。我们的团队现已开始相关工作，我们期待着通过携手创新来提供独特的接待体验，吸引全球广大观众。在开发这些新产品的过程中，我们将以‘灯光之城’(City of Lights)为背景，努力展示法国无与伦比的‘生活艺术’——美食、艺术、文化、体育和创新，同时充分尊重我们的核心愿景——关注文化遗产。”

意大利奥委会和2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会组委会主席Giovanni Malagò表示：“ 国际奥委会根据奥林匹克2020+5议程而采用的新接待方式，对整个奥林匹克运动和残奥运动来说都是重要的一步。新模式将为我们世界各地的观众和利益相关者提供独特的体验，同时也将是一个重要的收入来源，将帮助我们把2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会办成一届令人兴奋和可持续的奥运会。这项合作协议还彰显出意大利冬奥会在全球层面的巨大吸引力，以及冬奥会如何为我们的旅游业和地区带来绝佳机遇。”

2028年洛杉矶奥运会组委会主席Casey Wasserman表示：“ 在为全球重大赛事提供优质体验方面，On Location有着出色的过往业绩，该公司也将为未来的奥运会和残奥会接待工作树立新的标准。在我们为洛杉矶奥运会做准备的过程中，接待和票务平台的现代化一直是我们的首要任务。与On Location的合作进一步加强了我们的承诺，即为我们的社区以及世界各地的运动员和观众提供非凡的奥运会体验。”

On Location总裁Paul Caine表示：“ On Location致力于为客户提供卓越的现场活动体验，让他们留下终生难忘的回忆。我们很荣幸能与国际奥委会合作，一起重新构想未来奥运会和残奥会的接待工作，我们将不懈努力，为全球的利益相关者、合作伙伴和观众提供独一无二的接待体验，并以独特的方式宣扬每座主办城市。”

如果希望第一时间了解On Location面向未来奥运会的接待方式，请访问：www.onlocationexp.com/olympics

国际奥委会与2024年巴黎奥运会、2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会和2028年洛杉矶奥运会的奥运会和残奥会组委会合作，促成了这项长期协议。各组委会和各国奥林匹克委员会(NOC)及其奥运代表队将是这种新的集中式接待模式所产生收入的主要受益者，所获收入将用于支持奥运会和残奥会的举办，为各国奥运代表队和运动员提供支持。

本次改革是奥林匹克2020+5议程愿景的一部分，即提供覆盖几届奥运会的长期交钥匙解决方案，进而简化操作，提高交付效率，并推动新的收入来源。

此外，除了与On Location的合作协议外，从2024年巴黎奥运会开始，奥组委还将在全球门票销售中引入全新的综合方法。新方法将直接通过各组委会按每届奥运会的标准票价为世界各地的现场观众提供安全、无缝的奥运和残奥会门票。

关于国际奥委会

国际奥委会是一个由志愿者组成的非营利、民间、非政府国际组织，致力于通过体育建设一个更美好的世界。该组织将90%以上的收入投入更大范围的体育运动，这意味着相当于每天投入340万美元用于帮助世界各地的运动员及各层级体育组织。

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关于On Location

On Location是优质体验式接待的全球领导者，提供涵盖体育、娱乐、时尚和文化领域的票务、策划式宾客体验、现场活动制作和旅行管理等服务。On Location为希望在奥运会和残奥会、超级碗、NCAA四强赛、纽约时装周等大型活动中获得官方沉浸式体验的企业客户和观众提供无与伦比的服务。公司是150多家标志性赛事活动权利持有人的官方合作伙伴和/或服务提供商，如国际奥委会（包括2024年巴黎奥组委、2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会组委会和2028年洛杉矶奥组委）、美国国家橄榄球联盟(NFL)、美国国家橄榄球协会(NCAA)、终极格斗锦标赛(UFC)和美国职业高尔夫球协会(PGA)，以及众多音乐艺术家和音乐节等。此外，该公司还拥有和经营着一些自己的独特体验项目。On Location是全球娱乐、体育和内容公司Endeavor (NYSE:EDR)旗下的子公司。

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