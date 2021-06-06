寶僑與2020年東京奧委會和國際奧會合作，宣佈用再生塑膠製成奧運會和帕運會領獎臺

--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--寶僑公司與2020年東京奧委會和國際奧會共同宣佈用再生塑膠製成2020年東京奧運會和帕運會領獎臺，美國商業資訊網站和美聯社圖片網路皆提供多媒體資源。照片一：領獎臺發佈儀式和發言人的全景照片。照片二：頒獎典禮佈置和領獎臺。主辦單位還提供了介紹領獎臺專案詳情的影片。照片由©Tokyo 2020提供。

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