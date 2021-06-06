寶僑與2020年東京奧委會和國際奧會合作，宣佈用再生塑膠製成奧運會和帕運會領獎臺

Procter & Gamble in Partnership with the Tokyo 2020 Organizing Committee and the International Olympics Committee officially unveils the podiums for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 medal award ceremonies. For the first time in history, the podiums were manufactured using recycled plastic contributed by the public and recovered from the oceans as part of the Tokyo 2020 Podium Project. (Photo courtesy of ©Tokyo 2020)

  • Procter & Gamble in Partnership with the Tokyo 2020 Organizing Committee and the International Olympics Committee officially unveils the podiums for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 medal award ceremonies. For the first time in history, the podiums were manufactured using recycled plastic contributed by the public and recovered from the oceans as part of the Tokyo 2020 Podium Project. (Photo courtesy of ©Tokyo 2020)

  • Each of the 98 podiums were created with 3-D printing technology using plastic collected from more than 2,000 locations across Japan. Plastic items were collected at retail stores, in offices and in schools as a part of an education campaign focused on responsible consumption and recycling. (Photo courtesy of ©Tokyo 2020)

  • Protecting the planet is incredibly important for P&G and its brands, so they wanted to use the Podium Project as a catalyst to inspire actions that have a positive impact on the environment and society.

--()--(美國商業資訊)--寶僑公司與2020年東京奧委會和國際奧會共同宣佈用再生塑膠製成2020年東京奧運會和帕運會領獎臺，美國商業資訊網站和美聯社圖片網路皆提供多媒體資源。照片一：領獎臺發佈儀式和發言人的全景照片。照片二：頒獎典禮佈置和領獎臺。主辦單位還提供了介紹領獎臺專案詳情的影片。照片由©Tokyo 2020提供。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Samantha Policano, MMK+
(202) 835-9495
samantha.policano@ketchum.com

Victoria Schooler，寶僑公司
schooler.v@pg.com

Contacts

Samantha Policano, MMK+
(202) 835-9495
samantha.policano@ketchum.com

Victoria Schooler，寶僑公司
schooler.v@pg.com