宝洁与2020年东京奥组委和国际奥委会合作，发布由再生塑料制成的奥运会和残奥会领奖台

--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--宝洁公司与2020年东京奥组委和国际奥委会合作，发布由再生塑料制成的2020年东京奥运会和残奥会领奖台。多媒体资源可参看美国商业资讯网站和美联社图片网络。照片一：领奖台发布仪式和发言人的全景照片。照片二：颁奖典礼布置和领奖台。主办方还提供了介绍领奖台项目详情的视频。照片由©Tokyo 2020提供。

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