宝洁与2020年东京奥组委和国际奥委会合作，发布由再生塑料制成的奥运会和残奥会领奖台

Procter & Gamble in Partnership with the Tokyo 2020 Organizing Committee and the International Olympics Committee officially unveils the podiums for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 medal award ceremonies. For the first time in history, the podiums were manufactured using recycled plastic contributed by the public and recovered from the oceans as part of the Tokyo 2020 Podium Project. (Photo courtesy of ©Tokyo 2020)

  • Procter & Gamble in Partnership with the Tokyo 2020 Organizing Committee and the International Olympics Committee officially unveils the podiums for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 medal award ceremonies. For the first time in history, the podiums were manufactured using recycled plastic contributed by the public and recovered from the oceans as part of the Tokyo 2020 Podium Project. (Photo courtesy of ©Tokyo 2020)

  • Each of the 98 podiums were created with 3-D printing technology using plastic collected from more than 2,000 locations across Japan. Plastic items were collected at retail stores, in offices and in schools as a part of an education campaign focused on responsible consumption and recycling. (Photo courtesy of ©Tokyo 2020)

  • Protecting the planet is incredibly important for P&G and its brands, so they wanted to use the Podium Project as a catalyst to inspire actions that have a positive impact on the environment and society.

--()--(美国商业资讯)--宝洁公司与2020年东京奥组委和国际奥委会合作，发布由再生塑料制成的2020年东京奥运会和残奥会领奖台。多媒体资源可参看美国商业资讯网站和美联社图片网络。照片一：领奖台发布仪式和发言人的全景照片。照片二：颁奖典礼布置和领奖台。主办方还提供了介绍领奖台项目详情的视频。照片由©Tokyo 2020提供。

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Samantha Policano, MMK+
(202) 835-9495
samantha.policano@ketchum.com

Victoria Schooler，宝洁公司
schooler.v@pg.com

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