全球女性健康公司Organon問世

紐澤西州澤西市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--隨著Organon的行政領導團隊敲響紐約證券交易所(NYSE)的開盤鐘，Organon (NYSE: OGN)今天與來自世界各地的員工及女性一起慶祝其以全球女性健康公司的型態問世。體認到有必要傾聽女性的體驗並據此採取行動以處理女性健康方面的挑戰，Organon已匯集世界各地女性的心聲並創建了「聲音之牆」，這是安裝在紐約證券交易所外的多媒體裝置。

Organon致力於滿足女性日常健康需求，重點關注生殖健康、女性特有健康問題，以及可對女性產生不成比例影響的疾病等。「聲音之牆」分享來自世界各地女性的有力觀點、聲音和影像等，從而突顯這些健康問題，並作為Organon承諾的象徵。Organon歡迎全球女性拿起麥克風，將其聲音添加到 HereForHerHealth.com上的數位「聲音之牆」中。

Organon執行長Kevin Ali表示：「在Organon，我們致力於維護女性健康。我們的願景是為全球每位女性創造更美好、更健康的每一天。像我們一樣發展全球業務的其他醫療保健公司中，沒有一家是以女性為中心、專注於找出女性所迫切需要的藥物和解決方案。Organon生逢其時，將為女性和醫療保健提供者提供更多選擇，以幫助塑造未來的女性健康。」

多元化產品組合將帶動永續成長

Organon成立初期的產品組合包括60多種藥物和產品，為全球 140多個市場的人士提供服務，其約65億美元的年收入中有近80%來自美國以外地區。Organon認為，從2021年的業務基礎開始，其可望達到中低個位數的有機成長。

Organon有三大核心支柱業務，這些業務將受益於最新的管理重點和商業投資：

女性健康 ：以長效可逆避孕藥NEXPLANON（etonogestrel植埋劑）和其避孕與生育業務為基礎，並受到其最近宣佈擬收購Alydia Health的消息推動。Alydia Health是一家醫療器材公司，專注於預防因產後出血(PPH) 或異常產後子宮出血引起的孕產婦罹病率和死亡率。

：以長效可逆避孕藥NEXPLANON（etonogestrel植埋劑）和其避孕與生育業務為基礎，並受到其最近宣佈擬收購Alydia Health的消息推動。Alydia Health是一家醫療器材公司，專注於預防因產後出血(PPH) 或異常產後子宮出血引起的孕產婦罹病率和死亡率。 生物相似性藥品 ：此為關鍵成長支柱，產品在世界各地均有銷售，包括免疫學領域的RENFLEXIS (infliximab-abda)和BRENZYS (etanercept)，以及腫瘤學領域的ONTRUZANT (trastuzumab-dttb)。Organon的專長在於將這些產品商業化，從而將它們帶給全球更多病患。

：此為關鍵成長支柱，產品在世界各地均有銷售，包括免疫學領域的RENFLEXIS (infliximab-abda)和BRENZYS (etanercept)，以及腫瘤學領域的ONTRUZANT (trastuzumab-dttb)。Organon的專長在於將這些產品商業化，從而將它們帶給全球更多病患。 知名品牌：呼吸、心血管、皮膚科和非鴉片類疼痛領域的49種知名產品。

以女性為中心：Organon的創新方法

Organon的研發理念是根據病患需求來建立業務，其目標是為女性確定和推進醫療保健選擇方案，使女性每天都能擁有最好的生活。

Organon研發主管Sandy Milligan表示：「長期以來，對於太多的常見病症，如大量、疼痛和不規則的月經出血、尿失禁和停經以及許多其他情況等，女性均被告知應接受這些病症並將其作為生活的一部分。Organon的使命是改變這一現狀。我們相信這種方法將非常成功——我們希望發現在早期識別疾病的能力，以及改變疾病進程或醫療條件並最終改善女性在各個階段生活品質的能力。」

公司在臨床開發和病人安全、監管與醫療事務方面廣泛的全球能力，使其能夠識別可影響女性健康的最有潛力的藥物、診斷和醫療器材等。

女性占大多數席位的董事會將領導忠誠的員工團隊

Organon認為，改善女性健康是其希望在組織中實現的性別平等的基礎。其董事會中女性的代表人數（占職位的70%）高於任何標普500指數醫療保健公司。Organon的員工隊伍是擁有約9,000名成員的全球群體，他們團結一致，為加強維護全球女性健康而共同努力。

紐約證券交易所網站將於美國東部時間今天上午9:30開始提供該交易所開盤鐘的現場網路直播。

關於Organon

Organon(NYSE: OGN)是全球醫療保健公司，由默克（Merck，在美國和加拿大以外地區稱為默沙東）分拆而成，專注於改善女性一生的健康。公司在一系列治療領域擁有60多種藥物和產品。Organon的產品以生殖健康產品組合為主導，還有不斷擴大的生物相似性藥品業務和穩定的成熟藥物特許經營權等，為公司創造了強勁的現金流，將用於投資未來的女性健康成長機會，包括業務開發等。此外，Organon也在尋求機會，利用公司在快速成長的國際市場的規模和業務，與希望將其產品商業化的生物製藥創新者合作。

Organon的業務足跡遍及全球，擁有顯著的規模和地理覆蓋範圍、全球首屈一指的商業能力以及大約9,000名員工，總部位於紐澤西州澤西市。

更多資訊請造訪www.organon.com，並在LinkedIn和Instagram與我們互聯。

美國紐澤西州澤西市Organon & Co.的前瞻性陳述

Organon & Co.（「公司」）的本篇新聞稿可能包含《1995年美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的「前瞻性陳述 」。前瞻性陳述可從「預計 」、「打算 」、「預期 」、「計畫 」、「相信 」、「尋求 」、「估計 」、「將 」或具有類似含義的措辭識別。這些陳述是根據公司管理層當前的信念和期望，並受到重大風險和不確定性的影響。倘若基本假設證明不準確，或者風險或不確定性成為事實，則實際結果可能與前瞻性陳述中所述的結果存在重大差異。

風險和不確定性因素包括但不限於：一般產業狀況和競爭；一般經濟因素，包括利率和匯率波動；最近全球爆發的新冠疫情的影響；美國與國際製藥業法規及醫療保健法律的影響；全球控制醫療保健成本的趨勢；競爭對手獲得的技術進步、新產品和專利；新產品開發中固有的挑戰，包括取得主管機關的批准；公司準確預測未來市場狀況的能力；製造作業的困難或延誤；國際經濟體的金融不穩定以及主權風險；對公司專利有效性及其他創新產品保護措施的依賴；以及訴訟風險，包括專利訴訟和/或監管措施等。

公司沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是因為新資訊、未來事件或其他原因。可能導致結果與前瞻性陳述中描述結果存在重大差異的其他因素，可在公司向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件中找到，包括Form 10註冊聲明等，這些文件可在SEC網站查閱 (www.sec.gov)。

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