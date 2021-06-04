全球女性健康公司Organon问世

新泽西州泽西市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--随着Organon的执行领导团队敲响纽约证券交易所(NYSE)的开盘钟，Organon (NYSE: OGN)今天与来自世界各地的员工及女性一起庆祝了其作为一家全球女性健康公司的问世。认识到有必要倾听女性的经历并据此采取行动以应对女性健康方面的挑战，Organon已汇集来自世界各地女性的声音并创建了“声音之墙”，这是一项安装在纽约证券交易所之外的多媒体装置。

Organon致力于满足女性日常健康需求，重点关注生殖健康、女性特有健康问题以及可对女性产生不成比例影响的疾病等。“声音之墙”分享来自世界各地女性的有力观点、声音和形象等，从而突出这些健康问题，并作为Organon承诺的象征。Organon欢迎全球女性拿起麦克风，将其声音添加到 HereForHerHealth.com上的数字“声音之墙”中。

Organon首席执行官Kevin Ali表示：“ 在Organon，我们致力于女性健康。我们的愿景是为全球每位女性创造更美好、更健康的每一天。像我们一样开展全球业务的其他医疗保健公司中，没有一家致力于以女性为中心、专注于寻找女性所迫切需要的药物和解决方案。Organon生逢其时，将为女性和医疗保健提供者提供更多选择，以帮助塑造未来的女性健康。”

多元化产品组合推动可持续增长

Organon刚推出时的产品组合包括60多种药物和产品，来自其提供服务的全球 140多个市场，其约65亿美元的年收入中有近80%来自美国以外地区。Organon认为，从2021年的业务基础开始，其已为实现中低个位数有机增长做好准备。

Organon有三大核心支柱业务，这些业务将受益于最新的管理重点和商务投资：

女性健康 ：以长效可逆避孕药NEXPLANON（依托孕烯植入物）和其避孕与生育业务为基础，并受到其最近宣布拟收购Alydia Health的消息的推动。Alydia Health是一家医疗器械公司，专注于预防因产后出血(PPH) 或异常产后子宫出血引起的孕产妇发病率和死亡率。

：以长效可逆避孕药NEXPLANON（依托孕烯植入物）和其避孕与生育业务为基础，并受到其最近宣布拟收购Alydia Health的消息的推动。Alydia Health是一家医疗器械公司，专注于预防因产后出血(PPH) 或异常产后子宫出血引起的孕产妇发病率和死亡率。 生物仿制药 ：一项关键增长支柱，产品在世界各地均有销售，包括免疫学领域的RENFLEXIS（英夫利昔单抗-abda）和BRENZYS（依那西普）以及肿瘤学领域的ONTRUZANT（曲妥珠单抗-dttb）。Organon的专长在于将这些产品商业化，从而将它们带给全球更多患者。

：一项关键增长支柱，产品在世界各地均有销售，包括免疫学领域的RENFLEXIS（英夫利昔单抗-abda）和BRENZYS（依那西普）以及肿瘤学领域的ONTRUZANT（曲妥珠单抗-dttb）。Organon的专长在于将这些产品商业化，从而将它们带给全球更多患者。 知名品牌：呼吸、心血管、皮肤科和非阿片类疼痛领域的49种知名产品。

以女性为中心：Organon的创新方法

Organon的研发理念是围绕患者需求建立业务，其目标是为女性确定和推进医疗保健选择，使女性每天都能过上最好的生活。

Organon研发主管Sandy Milligan表示：“ 长期以来，对于太多的常见病症，如大量、疼痛和不规则的月经出血、尿失禁和绝经以及许多其他情况等，女性均被告知须接受这些病症并将其作为生活的一部分。Organon的使命是改变这一现状。我们相信这种方法将非常成功——我们希望发现在早期识别疾病的能力，以及改变疾病进程或医疗条件并最终改善女性在各个阶段生活质量的能力。”

公司在临床开发和患者安全、监管与医疗事务方面广泛的全球能力，使其能够更好地识别可影响女性健康的最有潜力的药物、诊断和医疗设备等。

女性占大多数席位的董事会将领导忠诚的员工团队

Organon认为，改善女性健康是其希望在组织中实现的性别平等的基础。其董事会中女性的代表人数（占职位的70%）高于任何标普500指数医疗保健公司。Organon的员工队伍是一个拥有约9,000名成员的全球社区，其将团结一致，为更好地支持全球女性健康而共同努力。

美国东部时间今天上午9:30，纽约证券交易所网站将进行该交易所开盘钟的现场网络直播。

关于Organon

Organon(NYSE: OGN)是一家全球医疗保健公司，由默克（Merck，在美国和加拿大以外地区称为默沙东）分拆而成，专注于改善女性一生的健康。公司在一系列治疗领域拥有60多种药物和产品。Organon的产品以生殖健康产品组合为主导，还有不断扩大的生物仿制药业务和稳定的成熟药物特许经营权等，为公司创造了强劲的现金流，将支持投资于未来的女性健康增长机会，包括业务开发等。此外，Organon也在寻求机会，通过利用公司在快速增长的国际市场的规模和业务，与希望将其产品商业化的生物制药创新者合作。

Organon的业务足迹遍及全球，拥有显著的规模和地理覆盖范围、全球首屈一指的商业能力以及大约9,000名员工，总部位于新泽西州泽西市。

更多信息请访问www.organon.com，并通过LinkedIn和Instagram与我们联系。

美国新泽西州泽西市Organon & Co.的前瞻性陈述

Organon & Co.（“公司”）的本篇新闻稿可能包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》安全港条款所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可通过“预计”、“打算”、“预期”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将”或具有类似含义的措辞识别。这些陈述基于公司管理层当前的信念和期望，并受到重大风险和不确定性的影响。倘若基本假设被证明不准确，或者风险或不确定性成为现实，则实际结果可能与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异。

风险和不确定性因素包括但不限于：一般行业状况和竞争；一般经济因素，包括利率和汇率波动；最近全球爆发的新冠疫情的影响；美国与国际制药行业法规及医疗保健法律的影响；全球控制医疗保健成本的趋势；竞争对手获得的技术进步、新产品和专利；新产品开发中固有的挑战，包括监管审批的获取；公司准确预测未来市场状况的能力；制造环节的困难或延误；国际经济体的金融不稳定以及主权风险；对公司专利有效性及其他创新产品保护措施的依赖；以及诉讼风险，包括专利诉讼和/或监管措施等。

公司没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是因为新信息、未来事件或其他原因。可能导致结果与前瞻性陈述中描述结果存在重大差异的其他因素，可在公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中找到，包括Form 10注册声明等，这些文件出可在SEC网站查阅 (www.sec.gov)。

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