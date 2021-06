COURBEVOIE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Decennia lang heeft het ‘take-make-waste’-model de wereldeconomie geregeerd. We zien nu echter een paradigmaverschuiving in de strategische waarden van banken en fintechs; ze zijn op zoek naar een “reduce-recycle-offset”-model om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en de planeet te behouden. Er is ook een sterke vraag in de markt naar groenere oplossingen, aangezien klanten zich steeds meer inzetten voor de bescherming van het milieu.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.