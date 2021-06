IDEMIA Coopera com ClimateSeed para Investir em um Projeto de Carbono na Índia e Oferecer Cartões de Pagamento Realmente Sustentáveis

COURBEVOIE, França--(BUSINESS WIRE)--Durante décadas, o modelo de "levar e desperdiçar" dominou a economia mundial. Entretanto, agora estamos vendo uma mudança de paradigma nos valores estratégicos de bancos e empresas de tecnologia financeira; eles buscam um modelo "reduzir-reciclar-compensar" para reduzir sua influência de carbono e preservar o planeta. Há também um forte apetite no mercado por soluções mais ecológicos, à medida que os clientes vêm se tornando mais comprometidos com a proteção do meio ambiente.

Com o GREENPAY, a IDEMIA vem adotando uma abordagem de sustentabilidade ponta a ponta por todo o ciclo de vida do cartão de pagamento - do módulo do chip ao corpo do cartão, à integração digital do cliente, à personalização e preenchimento do cartão, ao transporte e à reciclagem quando expirado. O GREENPAY visa minimizar a influência de carbono dos cartões de pagamento, reduzindo e reciclando em cada etapa deste ciclo de vida. Estes esforços vêm diminuindo drasticamente a influência e, para a influência residual, a IDEMIA contribui com a ClimateSeed, uma iniciativa social líder lançada pela BNP Paribas em cooperação com a equipe do ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Prof. Yunus.

A ClimateSeed ajudará a IDEMIA a contrabalançar e compensar a influência residual com investimentos em vários projetos de sustentabilidade. Estes projetos não estão apenas fazendo bem ao meio ambiente, mas também contribuindo a diversos de outras 16 metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.

A IDEMIA se sente orgulhosa de compartilhar que o primeiro projeto no qual escolhemos investir graças à nossa parceria com a ClimateSeed, é o "projeto de carbono da comunidade Khasi Hills", com sede na Índia, empregando mais de 5.000 pessoas, conservando florestas degradadas existentes e regenerando em Meghalaya, nordeste da Índia. As florestas jovens em regeneração estão absorvendo carbono a uma taxa anual de 1,75 tC/ha.

Amanda Gourbault, Vice-Presidente Executiva de Instituições Financeiras da IDEMIA, disse: "Temos o orgulho de cumprir nossas promessas de mudança climática. Acreditamos que devemos tomar medidas reais para ajudar a preservar o meio ambiente. Graças à nossa parceria com a ClimateSeed, estamos fazendo nossa parte para obter uma economia de carbono zero e defender o desenvolvimento sustentável."

Arnaud Despontin, Vice-Presidente de Responsabilidade Social Corporativa da IDEMIA, disse: "Este projeto é uma etapa importante rumo ao cumprimento de nossas metas de RSC para sustentar e intensificar nosso apoio às comunidades locais - especificamente aos menos privilegiados - enquanto defendemos uma conservação ambiental mais eficaz. A equipe da IDEMIA selecionou as seguintes quatro prioridades principais em uma pesquisa em toda a empresa: Ação climática, combate à pobreza, água potável, saneamento e educação de qualidade. Este empreendimento proporciona três das quatro metas, isto é, ação climática, educação de qualidade e redução da pobreza."

Amit Kakatikar, Diretor Regional de Instituições Financeiras na Índia, disse: 'Desde a redução da influência de carbono do cartão até a implementação de embalagens ecologicamente corretas e a substituição do papel por serviços digitais, todos no ecossistema de pagamento precisa desempenhar um papel para garantir que entreguemos a nossos clientes uma ferramenta de pagamento com a menor influência de carbono possível. Há apenas um planeta Terra, todos nós temos a responsabilidade de protegê-lo. Nossos parceiros bancários e de tecnologia financeira na Índia estão empolgados em adotar iniciativas ecológicas de pagamento. Seu entusiasmo aumenta ainda mais pelo investimento da IDEMIA em um projeto que constrói uma Índia melhor."

