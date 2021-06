UFC FIGHT PASS® komt beschikbaar op door VIDAA aangedreven smart tv's van Hisense en Toshiba

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--UFC®, 's werelds grootste mixed martial arts-organisatie, en Hisense, het technologiebedrijf van wereldklasse, hebben vandaag een distributie- en marketingsamenwerking aangekondigd rond UFC FIGHT PASS®, 's werelds toonaangevende abonnementsstreamingservice voor vechtsporten, die zal worden uitgebracht op door VIDAA aangedreven smart tv's van Hisense en Toshiba.

Vanaf augustus wordt UFC FIGHT PASS gedistribueerd op nieuwe geselecteerde tv's van Hisense en op door Hisense geproduceerde smart tv's van Toshiba, die gebruik maken van het VIDAA smart-platform, een op Linux gebaseerd open besturingssysteem voor smart tv's dat aanwezig is op producten in meer dan 120 landen over de hele wereld.

UFC FIGHT PASS biedt abonnees toegang tot live UFC-evenementen; live lokale mixed martial arts en vechtsporten van over de hele wereld; originele series en historische programmering; en 's werelds grootste gevechtsbibliotheek, met meer dan 20.000 gevechten van tientallen vechtsportorganisaties, evenals elk gevecht in de UFC-geschiedenis.

Als officiële marketingpartner van UFC zal Hisense-branding gedurende de rest van 2021 te zien zijn in de wereldberoemde Octagon® op geselecteerde UFC-evenementen. Daarnaast zal Hisense de presenterende partner zijn van geselecteerde digitale UFC-inhoud die wordt gedistribueerd over sociale mediaplatforms van de UFC in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Europa en het Midden-Oosten.

"We zijn verheugd om samen te werken met Hisense en VIDAA om de ongelooflijke vechtsportcontent op UFC FIGHT PASS aan meer fans dan ooit tevoren te leveren," aldus Crowley Sullivan, Vice President en General Manager van UFC FIGHT PASS. "Deze samenwerking is een win-winsituatie, omdat het ons zal helpen ons wereldwijde bereik voor FIGHT PASS uit te breiden, terwijl Hisense-producten beschikbaar worden gesteld aan de fanbase van UFC in belangrijke markten."

“Een partnerschap aangaan met de UFC, de wereldleider in MMA, is een grote stap om de beste sportcontent naar onze VIDAA-gebruikers te brengen. Ik ben van mening dat we onze bedrijven samen sneller kunnen laten groeien, aangezien VIDAA in bijna elk land ter wereld aanwezig is en de UFC ook buiten de VS steeds populairder wordt," stelde Guy Edri, Executive Vice President Business Development voor VIDAA.

Over UFC®

UFC® is 's werelds belangrijkste mixed martial arts-organisatie (MMA), met meer dan 625 miljoen fans en 155 miljoen volgers op sociale media. De organisatie produceert jaarlijks meer dan 40 live evenementen in enkele van de meest prestigieuze arena's over de hele wereld, terwijl ze uitzendt naar ongeveer 900 miljoen tv-huishoudens in meer dan 175 landen. De atletenlijst van UFC bevat 's werelds beste MMA-atleten die meer dan 70 landen vertegenwoordigen. Het digitale aanbod van de organisatie omvat UFC FIGHT PASS®, een van 's werelds toonaangevende streamingdiensten voor vechtsporten. UFC is eigendom van het wereldwijde entertainment-, sport- en contentbedrijf Endeavour en heeft zijn hoofdkantoor in Las Vegas, Nevada. Ga voor meer informatie naar UFC.com en volg UFC op Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat, Instagram en TikTok: @UFC.

Over Hisense

Hisense heeft momenteel wereldwijd meer dan 90.000 werknemers, samen met 16 industriële parken en 16 onderzoeks- en ontwikkelingscentra, die een multinationaal collaboratief onderzoeks- en ontwikkelingssysteem vormen. Het bedrijf omvat multimedia, huishoudelijke apparaten, intelligente IT-informatiesystemen en de moderne dienstverlenende sector, terwijl de producten zijn geëxporteerd naar meer dan 160 landen en regio's. Volgens een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau blijft Hisense de op drie na grootste tv-maker ter wereld in termen van eenheidszendingen (volgens cijfers uit 2020).

Over VIDAA

VIDAA is een op Linux gebaseerd open besturingssysteem voor smart tv's. Het werd opgericht in 2014 en is in slechts zes jaar een sterke wereldwijde concurrent geworden op het gebied van smart tv-platforms. In 2020 introduceerde VIDAA een volledig nieuwe en opgeknapte gebruikersinterface met de naam 4.0, die gebruikers en hun manier van content consumeren centraal stelt in het ontwerp. De nieuwste versie van VIDAA - U5 werd gelanceerd in mei 2021. VIDAA is vooraf geïnstalleerd op nieuwe tv's van Hisense en op door Hisense geproduceerde smart tv's van Toshiba. Ga voor meer informatie naar www.vidaa.com en volg VIDAA op Facebook.com/vidaatv, Twitter en Instagram op @vidaatv.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.