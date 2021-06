LAUSANNE, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--De International Chess Federation is verheugd een nieuwe samenwerking aan te kondigen met Tech Mahindra Ltd., een toonaangevende leverancier van diensten en oplossingen voor digitale transformatie, consulting en business re-engineering. Het memorandum van overeenstemming dat tussen de partijen is ondertekend, is gericht op het samen creëren van de Global Chess League, een project dat eerder dit jaar voor het eerst werd voorgesteld door Tech Mahindra Ltd. Nu, met de steun van de FIDE, krijgt de Global Chess League een geaccrediteerde en exclusieve status als de enige wereldcompetitie die officieel wordt erkend door het bestuursorgaan van de schaaksport.

