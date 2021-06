LOSANNA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--La Federazione internazionale degli scacchi (Fédération Internationale des Échecs, FIDE) è lieta di annunciare una nuova collaborazione con Tech Mahindra Ltd., prestigioso fornitore di servizi e soluzioni di consulenza, per la trasformazione digitale e la reingegnerizzazione delle attività. Il memorandum d’intesa sottoscritto dalle parti riguarda nello specifico la creazione congiunta della Lega globale degli scacchi (Global Chess League), un progetto proposto per la prima volta da Tech Mahindra Ltd. all’inizio di quest’anno. Ora, con il sostegno della FIDE, la Lega globale degli scacchi sarà provvista di uno status accreditato ed esclusivo quale unica lega mondiale ufficialmente riconosciuta dall’organismo di governo dello sport degli scacchi.

La lega sarà istituita come prima e sola gara in formato fisico e digitale (physical and digital, “phygital”) in cui potranno competere scacchisti di tutti i livelli, professionisti e amatoriali.

