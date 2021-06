IDEMIA investit avec ClimateSeed dans un projet de compensation carbone en Inde afin de proposer des cartes bancaires entièrement écoresponsables

COURBEVOIE, France--(BUSINESS WIRE)--Pendant des décennies, le modèle « extraire, fabriquer, jeter » a régi l’économie mondiale. Toutefois, un changement de paradigme s’opère parmi les banques et des FinTechs, qui souhaitent adopter un modèle plus respectueux de l’environnement « réduire, recycler, compenser » à même de réduire leur empreinte carbone et de préserver la planète. Le marché est également en quête de solutions plus écologiques, face à des clients toujours plus engagés en matière de protection de l’environnement.

Avec GREENPAY, IDEMIA adopte une démarche durable de bout en bout pendant l’ensemble du cycle de vie de la carte bancaire : module de puce et corps de la carte, souscription en ligne par les clients, personnalisation et expédition de la carte, puis transport, et enfin recyclage de la carte une fois arrivée à expiration. GREENPAY a pour but de minimiser l’empreinte carbone des cartes bancaires grâce à la réduction et le recyclage à chaque étape de leur cycle de vie, avec des résultats particulièrement probants. Concernant l’empreinte résiduelle, IDEMIA collabore avec ClimateSeed, entreprise sociale montante lancée par BNP Paribas en collaboration avec l’équipe de Muhammad Yunus, lauréat du Prix Nobel de la paix.

ClimateSeed va ainsi permettre à IDEMIA de compenser son empreinte résiduelle en investissant dans un éventail de projets écoresponsables. d’agir en faveur de la protection de l’environnement et de contribuer à la réalisation de plusieurs des 16 autres Objectifs de développement durable des Nations Unies.

IDEMIA est fier d’annoncer que son premier investissement dans le cadre du partenariat avec ClimateSeed concernera le « projet carbone de la collectivité de Khasi Hills », en Inde, qui emploie plus de 5 000 personnes œuvrant à la conservation de forêts existantes et à la réhabilitation de forêts dégradées à Meghalaya, dans le nord‑est du pays. Les jeunes forêts en cours de régénération absorbent le CO 2 à un rythme annuel de 1,75 tonne/ha.

Amanda Gourbault, Vice-présidente exécutive pour les activités liées aux institutions financières chez IDEMIA, déclare : « Nous sommes fiers de nous montrer à la hauteur de nos engagements en matière de changement climatique. Nous estimons qu’il est de notre devoir d’agir concrètement pour contribuer à préserver l’environnement. Grâce à son partenariat avec ClimateSeed, IDEMIA fait sa part en vue de parvenir à une économie zéro carbone et de promouvoir le développement durable. »

Arnaud Despontin, Vice-président chargé de la responsabilité sociale d’entreprise (RSE), ajoute : « Ce projet est une étape majeure dans la réalisation de nos objectifs RSE visant à pérenniser et intensifier notre soutien aux communautés locales, en particulier les plus défavorisées, tout en défendant une conservation de l’environnement plus efficace. A la suite d’une enquête menée dans l’ensemble du Groupe, les collaborateurs d’IDEMIA ont retenu les quatre grandes priorités suivantes : action climatique, éradication de la pauvreté, eau potable et assainissement, et éducation de qualité. Cette initiative contribue à trois des quatre objectifs, à savoir l’action climatique, l’éducation de qualité et la réduction de la pauvreté. »

Amit Kakatikar, Directeur régional chargé des activités liées aux institutions financières pour l’Inde, déclare : « De la réduction de l’empreinte écologique de la carte au déploiement d’un emballage éco‑conçu, en passant par le remplacement du papier par des services numériques, tous les acteurs de l’écosystème des paiements ont un rôle à jouer pour nous permettre de proposer à nos clients un outil de paiement ayant l’empreinte carbone la plus faible possible. Il n’y a qu’une seule Terre, et il est de notre responsabilité à tous de la protéger. Nos partenaires bancaires et FinTech en Inde sont impatients d’adopter une démarche de paiement écologique et leur enthousiasme est multiplié par l’investissement que fait IDEMIA dans un projet contribuant à une Inde plus forte. »

