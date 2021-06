L'UFC FIGHT PASS® bientôt disponible sur les téléviseurs connectés Hisense et Toshiba dotés du système d'exploitation VIDAA

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--UFC®, la plus importante organisation mondiale d'arts martiaux mixtes (MMA), et Hisense, la société technologique de calibre international, ont annoncé aujourd'hui une collaboration de distribution et de marketing portant sur l'UFC FIGHT PASS®, le service de streaming de sports de combat par abonnement le plus couru au monde, bientôt proposé sur tous les téléviseurs connectés Hisense et Toshiba dotés du système d'exploitation VIDAA.

Dès le mois d'août, l'UFC FIGHT PASS sera distribué sur les nouveaux téléviseurs haut de gamme Hisense ainsi que sur les téléviseurs connectés Toshiba fabriqués par Hisense et pourvus de la plateforme intelligente VIDAA, un système d'exploitation ouvert pour smart TV, basé sur Linux et présent sur les produits dans plus de 120 pays à travers le monde.

L'UFC FIGHT PASS permet aux abonnés d'accéder à la retransmission en direct d'événements UFC et de tournois locaux de sports de combat et de MMA organisés dans le monde entier, à des séries originales et des programmes historiques, ainsi qu'à la plus vaste bibliothèque de combats au monde, composée de plus de 20 000 affrontements organisés par des dizaines d'associations de sports de combat, sans oublier l’accès à l'ensemble des combats de l'histoire de l'UFC.

En tant que partenaire marketing officiel de l'UFC, la marque Hisense apparaîtra dans le très célèbre Octagon® lors d'événements UFC très prisés pendant le reste de l'année 2021. En outre, Hisense devient partenaire de présentation du contenu numérique très sélect de l'UFC distribué sur les plateformes de réseaux sociaux de l'association au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe et au Moyen-Orient.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Hisense et VIDAA pour distribuer une incroyable offre de sports de combat à un nombre de fans plus élevé que jamais grâce à l'UFC FIGHT PASS », a déclaré Crowley Sullivan, vice-président et directeur général de l'UFC FIGHT PASS. « Cette collaboration fait naître une relation donnant donnant, puisqu'elle nous aidera à étendre la portée mondiale du FIGHT PASS tout en faisant connaître les produits Hisense à la base de fans de l'UFC sur des marchés clés. »

« Ce partenariat avec l'UFC, la plus importante association de MMA au monde, est une étape cruciale pour distribuer les meilleurs contenus sportifs aux utilisateurs de VIDAA. Je pense que nous pourrons nous développer plus rapidement ensemble, puisque VIDAA est présent dans presque tous les pays du monde et que l'UFC devient de plus en plus populaire en dehors des États-Unis », a affirmé Guy Edri, premier vice-président du développement chez VIDAA.

À propos de l'UFC®

L'UFC® est la plus importante organisation mondiale d'arts martiaux mixtes (MMA), comptant plus de 625 millions de fans et 155 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. L'association organise plus de 40 événements par an dans certaines des salles les plus prestigieuses du monde et les retransmet en direct à près de 900 millions de foyers dans plus de 175 pays. Parmi les athlètes évoluant en son sein figurent les meilleurs combattants de MMA mondiaux issus de plus de 70 pays. L'offre numérique de l'organisation comprend le UFC FIGHT PASS®, l'un des principaux services de streaming de sports de combat de la planète. L'UFC appartient à la société internationale de divertissement, de sport et de contenu Endeavor et son siège social se trouve à Las Vegas, dans le Nevada. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur UFC.com et suivez l'UFC sur Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat, Instagram et TikTok : @UFC.

À propos de Hisense

Hisense compte actuellement plus de 90 000 employés dans le monde entier, ainsi que seize parcs industriels et seize centres de recherche et de développement, bâtis autour d'un système de recherche et de développement collaboratif multinational. Ses activités sont axées sur le multimédia, les appareils électroménagers, les systèmes d'information intelligents et l'industrie des services modernes. Ses produits sont exportés dans plus de 160 pays et régions. Selon un cabinet de conseil et de recherche indépendant, Hisense demeure le quatrième plus important fabricant de téléviseurs au monde en termes d'expéditions (selon les chiffres de 2020).

À propos de VIDAA

VIDAA est un système d'exploitation ouvert basé sur Linux et destiné aux téléviseurs connectés. Lancé en 2014, il est devenu, en seulement six ans, un solide concurrent mondial dans l'univers des plateformes de télévision intelligente. En 2020, VIDAA a sorti une interface utilisateur entièrement nouvelle et repensée, baptisée 4.0, qui place l'utilisateur et son mode de consommation de contenu au cœur de la conception. U5, la version la plus récente de VIDAA, a été lancée en mai 2021. VIDAA est préinstallé sur les nouveaux téléviseurs Hisense ainsi que sur les téléviseurs connectés Toshiba fabriqués par Hisense. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.vidaa.com et suivez-nous sur Facebook.com/vidaatv, Twitter et Instagram à l'adresse @vidaatv.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.