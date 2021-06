SHENZHEN--(BUSINESS WIRE)--OPPO kondigde vandaag 's werelds eerste 5G SA-compatibele eSIM aan op zijn onlangs gelanceerde vlaggenschip 5G-smartphone, de OPPO Find X3 Pro, ontwikkeld in samenwerking met' s werelds toonaangevende bedrijf voor eSIM-connectiviteitsbeheer, Thales. De 5G Standalone (SA) eSIM-gebaseerde OPPO Find X3 Pro biedt gebruikers de geavanceerde 5G-ervaring die wordt geboden door 5G SA-netwerken, en biedt zowel gebruikers als mobiele operators de voordelen van eSIM-technologie.

In tegenstelling tot traditionele SIM-kaarten die fysiek in apparaten moeten worden geplaatst, is eSIM of embedded SIM rechtstreeks in het apparaat ingebouwd. Gebruikers kunnen genieten van een vertrouwde en soepele digitale ervaring bij het selecteren van connectiviteitsplannen van hun favoriete mobiele operators, vanaf hun smartphone. Als zodanig helpt de Thales eSIM ook mobiele operators om hun digitale transformatie-uitdaging aan te gaan. Naast smartphones en wearables zoals smartwatches, geniet eSIM's ook een sterk groeiende acceptatie in Connected Vehicles en Industrial Internet of Things (IIOT).

