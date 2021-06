ATLANTA & ROTTERDAM, Nederland--(BUSINESS WIRE)--The Coca-Cola Company en The Ocean Cleanup hebben vandaag aangekondigd dat Coca-Cola een wereldwijde implementatiepartner wordt voor het rivierproject van The Ocean Cleanup. De unieke samenwerking brengt het internationale bedrijf en de technologische non-profitorganisatie samen achter een duidelijk doel: de golf van plasticvervuiling die de oceanen van de wereld binnendringt, tegengaan door eerst afval in rivieren te onderscheppen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.