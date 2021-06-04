The Ocean Cleanup和可口可樂公司宣佈建立新的合作夥伴關係

亞特蘭大與荷蘭鹿特丹--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--可口可樂公司與The Ocean Cleanup今日宣佈，可口可樂將成為The Ocean Cleanup河流專案的全球實施合作夥伴。這項獨特的合作夥伴關係將使這家國際公司與科技性非營利機構結合在明確的目標之下：阻止塑膠污染進入全球的海洋，而第一步就是從河流中攔截廢棄物。

在融合了可口可樂的規模和全球網路以及The Ocean Cleanup的科技和資料解決方案之後，該項計畫將於未來18個月內在全球15條河流協助加速部署清潔系統，包括引進和實施The Ocean Cleanup的半自主式太陽能Interceptor™河流清理解決方案。該機構的另一個目標是呼籲和動員全球工業界和個人一起解決塑膠污染問題，從而阻止塑膠廢棄物進入全球海洋，並保護生態系統、物種和水資源。

The Ocean Cleanup創辦人兼執行長Boyan Slat表示：「The Ocean Cleanup的宗旨是讓海洋擺脫塑膠污染。當前，有1,000條河流會將自身攜帶的近80%的塑膠排入海洋，這個巨大問題的嚴重性可謂是與日俱增，正因為如此，我們一直在努力加快進度。我們透過清理系統收集廢棄物並發現了很多塑膠瓶，其中不乏可口可樂的包裝。因此，我十分讚賞可口可樂能夠成為業界加入這項事業的首家公司，這是他們意圖對全球塑膠污染產生正向影響之更廣泛行動的一部分。我們非常希望從此次合作中汲取經驗，這將有利於在今後不斷演進，並繼續快速擴大規模。正因為如此，我相信這對於我們的海洋來說是一個好消息。」

Interceptor解決方案

Interceptor 解決方案於2019年推出，而且是首款用於防止塑膠從河流中進入全球海洋的可擴充解決方案。它完全由太陽能供電，可自主收集垃圾，能夠在全球大多數污染最嚴重的河流展開作業。

透過此次合作， The Ocean Cleanup將與可口可樂一起，在2022年底之前處理15條河流，而且這兩家公司將朝著消除廢棄物的共同目標邁進。The Ocean Cleanup已在多明尼加共和國聖多明哥市以及越南芹苴安裝了此次合作涵蓋的兩個Interceptors。對於這些河流，雙方的合作將有助於為已收集的垃圾開發廢棄物管理解決方案提供支援，而且這兩家機構計畫擴展專案的足跡，再納入13條河流。

The Ocean Cleanup帶來了成熟的技術，該機構在塑膠收集技術、技術部署、塑膠污染問題和科學、部署產生的資料以及如何解決這些問題方面，擁有豐富的經驗和可靠的專長。可口可樂公司將透過其全球網路來支援The Ocean Cleanup，前者的業務遍佈全球200多個國家和地區。可口可樂公司將為當地社區參與部署新的Interceptors提供所需的當地支援，同時還將透過有助於循環經濟的廢棄物管理專長，為已收集塑膠的後續處理提供支援。The Ocean Cleanup與可口可樂公司將攜手吸納新的合作夥伴和投資，透過推出新的Interceptor解決方案來繼續擴大事業規模，並獲得相關授權許可支援，部署河流監測系統(RMS)相機，從而對河流污染進行進一步的分析。

無廢棄物的世界

可口可樂公司董事長兼執行長James Quincey表示：「作為一家全球性公司，我們正在努力確保公司所有的包裝用料都能被收集和回收，這樣就不會產生廢棄物。The Ocean Cleanup團隊和技術正努力保護我們的水路，進而保護海洋生態系統，我們支持他們的行動。」

可口可樂公司以推動「無廢棄物的世界」(World Without Waste)為願景，將採取全面的措施來處理塑膠廢棄物問題。公司已經在全球設定了三個基本目標：(1) 2025年前在全球採用100%的可回收包裝，並於2030年前在包裝中使用50%的回收材料；(2)到2030年，每售出一瓶或一罐飲料，則收集/回收一瓶或一罐；以及(3)攜手合作以維護健康、無廢棄物的環境。在盡可能地深化和加速這一進程的同時，可口可樂公司還將投資於新科技、包裝材料以及無包裝創新，包括新改進的回收、超輕技術，植物性技術以及處置解決方案。公司最近設定的目標是到2025年，公司將視業務成長情況，在全球減少源於化石燃料的新塑膠用量，使其較當前水準降低約20%。

處理塑膠廢棄物需要最佳和最優秀機構的行動和構想，這些機構包括民間團體、業界同儕以及公共部門等。因此，可口可樂公司已經幫助成立或加入全球合作網路，這類網路將有助於實現「無廢棄物的世界」此一願景。我們的共同目標是鼓勵更多的民眾進行回收和再利用，鼓勵更多的機構投資於循環經濟，在這種經濟中，產品和材料在其生命週期結束時依然保留著價值，而且能夠作為閉環的一部分回歸至生產流程，很少或基本上不會產生廢棄物。

可口可樂公司總裁兼營運長Brian Smith表示：「The Ocean Cleanup有著明確的願景和成熟的技術來支援其目標——讓全球海洋擺脫塑膠污染。在可口可樂公司，我們在當地的團隊將支援新的Interceptors在全球河流中的部署，以及已收集廢棄物的處理和回收。我們攜手合作，相信雙方能夠帶來實實在在的影響。這一點令人十分振奮：因為我們知道，本公司全球各地的每一位員工都將參與，他們會支援當地的實施工作，並成為這項更宏大使命的代言人。」

關於The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup 致力於開發先進科技，從而幫助全球海洋擺脫塑膠。我們欲同時採行兩項措施來達成這一目標：阻止塑膠經由河流進入海洋，清理海洋中現有的塑膠。對於後者，The Ocean Cleanup將開發大規模的系統來高效地集中這些塑膠，以便定期移除。這些塑膠隨後將用於打造耐用品，並為持續的清理工作提供資金，從而使清理工作本身能夠循環進行。2019年，該機構推出其解決方案的另外一部分 Interceptor™，即從河流中撿取塑膠，以免進入海洋。The Ocean Cleanup由Boyan Slat成立於2013年，如今擁有約95名工程師和研究人員。該基金會總部位於荷蘭鹿特丹。如欲瞭解更多資訊，請造訪theoceancleanup.com，並在社群媒體上關注@theoceancleanup。

關於可口可樂公司

可口可樂公司(NYSE: KO)是全方位的飲料公司，遠銷200多個國家和地區。公司的宗旨是讓世界煥然一新並創造非凡。公司的品牌資產組合包括可口可樂、雪碧、芬達和其他碳酸軟性飲料。我們的水、運動飲料、咖啡和茶飲品牌包括：Dasani、smartwater、vitaminwater、Topo Chico、Powerade、Costa、Georgia、Gold Peak、Honest和Ayataka。我們的營養飲品、果汁、乳製品和植物性飲料品牌包括：Minute Maid、Simply、innocent、Del Valle、fairlife和AdeS。我們始終在改造我們的資產組合，從降低飲料中的糖分到向市場推出創新的新產品。我們致力於透過水補給、包裝回收、永續採購措施和價值鏈的碳排放減排，為民眾的生活、社區和地球帶來正向影響。公司與灌裝合作夥伴共計擁有超過70萬名員工，幫助為全球各地的當地社區提供經濟機會。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.coca-colacompany.com，並在Twitter、Instagram、Facebook 和LinkedIn關注我們。

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