The Ocean Cleanup和可口可乐公司宣布建立新的合作伙伴关系

亚特兰大与荷兰鹿特丹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--可口可乐公司与The Ocean Cleanup今日宣布，可口可乐将成为The Ocean Cleanup河流项目的全球实施合作伙伴。这项独特的合作伙伴关系将使这家国际公司与技术性非营利机构结合在一个明确的目标之下：阻止塑料污染进入全球的海洋，而第一步就是从河流中拦截废弃物。

在融合了可口可乐的规模和全球网络以及The Ocean Cleanup的技术和数据解决方案之后，该项目将帮助加速于未来18个月内在全球15条河流部署清洁系统，包括引入和实施The Ocean Cleanup的半自主式太阳能Interceptor™河流清理解决方案。该机构的另一个目标是呼吁和动员全球工业和个人共同解决塑料污染问题，从而阻止塑料废弃物进入全球海洋，并保护生态系统、物种和水资源。

The Ocean Cleanup创始人兼首席执行官Boyan Slat表示：“The Ocean Cleanup的宗旨是让海洋摆脱塑料污染。当前，有1,000条河流会将自身携带的近80%的塑料排入海洋，这个巨大问题的严峻性可谓是与日俱增，正因为如此，我们一直在努力加速这一进程。我们在通过清理系统收集的废物中发现了很多塑料瓶，其中不乏可口可乐的包装。因此，我十分赞赏可口可乐能够成为业界加入这项事业的首家公司，这是他们意图对全球塑料污染产生积极影响的更广泛行动的一部分。我们非常希望从此次合作中吸取经验，这将有利于在今后对这一项目不断改进，并继续快速地扩张。正因为如此，我相信这对于我们的海洋来说是一个好消息。”

Interceptor解决方案

Interceptor 解决方案于2019年推出，而且是首款用于防止塑料从河流中进入全球海洋的可扩展解决方案。它完全由太阳能供电，可自主收集垃圾，能够在全球大多数污染最严重的河流开展作业。

借助此次合作， The Ocean Cleanup将与可口可乐一道，在2022年底覆盖15条河流，而且这两家公司将朝着消除废弃物的共同目标迈进。The Ocean Cleanup已在多米尼加共和国圣多明哥市以及越南芹苴安装了此次合作涵盖的两个Interceptors。对于这些河流，双方的合作将有助于为已收集的垃圾开发废物管理解决方案提供支持，而且这两家机构计划拓展其项目足迹，并新纳入13条河流。

The Ocean Cleanup带来了成熟的技术，该机构在塑料搜集技术、技术部署、塑料污染问题和科学、技术部署产生的数据以及如何解决这些问题方面，有着丰富的经验和可靠的专长。可口可乐公司将通过其全球网络来支持The Ocean Cleanup，前者的业务遍布全球200多个国家和地区。可口可乐公司将为当地社区参与部署新的Interceptors提供所需的当地支持，同时还将通过有助于循环经济的废物管理专长，为已收集塑料的后续处理提供支持。The Ocean Cleanup与可口可乐公司将携手吸纳新的合作伙伴和投资，以继续通过推出新的Interceptor解决方案来继续扩大事业规模，并获取相关许可支持，部署河流监测系统(RMS)摄像头，从而对河流污染进行进一步的分析。

天下无废

可口可乐公司董事长兼首席执行官James Quincey表示：“作为一家全球性公司，我们正在努力确保公司所有的包装用料都能被收集和回收，这样就不会产生废弃物。The Ocean Cleanup团队和技术正努力通过保护我们的水路，来保护海洋生态系统，我们将为其提供支持。”

本着“天下无废”(World Without Waste)的愿景，可口可乐公司将采取全面的措施来应对塑料废弃物问题。公司已经在全球范围内设定了三个基本目标：(1) 2025年前在全球范围内采用100%的可回收包装，并于2030年前在包装中使用50%的回收材料；(2)到2030年，每售出一瓶或一罐饮料，则收集/回收一瓶或一罐；以及(3)通过合作来实现健康、无废弃物的环境。在尽可能地深化和加速这一进程的同时，可口可乐公司还将投资于新技术、包装材料以及无包装创新，包括新改进的回收、超轻技术，植基技术以及处置解决方案。公司最近树立了一个目标：到2025年，公司将视业务增长情况，在全球范围内将源于化石燃料的新塑料用量较当前水平降低约20%。

应对塑料废弃物需要借鉴来自于最佳和最优秀机构的举措和理念，这些机构包括民间团体、行业同僚以及公共领域等。因此，可口可乐公司已经帮助成立或加入了全球合作网络，这类网络将有助于实现“天下无废”的愿景。我们的共同目标是鼓励更多的民众进行回收和再利用，鼓励更多的机构投资于循环经济，在这种经济中，产品和材料在其生命周期结束时依然保留着价值，而且能够作为闭环的一部分回归至生产流程，同时这个闭环很少或基本上没有废弃物产生。

可口可乐公司总裁兼首席运营官Brian Smith表示：“The Ocean Cleanup有着明确的愿景和成熟的技术来支持其目标——让全球海洋摆脱塑料污染。在可口可乐公司，我们在当地的团队将支持新的Interceptors在全球河流中的部署，以及已收集废物的处理和回收。借助这一合作，我们相信双方能够带来实实在在的影响。这一点令人十分振奋：因为我们知道，公司全球各地的每一位员工都将参与这个项目，他们会支持当地的实施工作，并成为这个更宏大目标的代言人。”

关于The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup 致力于开发先进的技术，从而帮助全球海洋摆脱塑料。我们欲通过同时开展的两项举措来实现这一目标：阻止塑料通过河流进入海洋，清理海洋中现有的塑料。围绕后者，The Ocean Cleanup将开发大规模的系统来高效地集中这些塑料，以便定期进行移除。这些塑料随后将被用于打造耐用的产品，并为持续的清理工作提供资金，从而实现清理工作本身的可持续。2019年，该机构推出了其解决方案的另外一部分， Interceptor™，即从河流中捡取塑料，从而防止进入海洋。The Ocean Cleanup由Boyan Slat成立于2013年，如今拥有约95名工程师和研究人员。该基金会总部位于荷兰鹿特丹。如需了解更多信息，请访问theoceancleanup.com，并在社交媒体上关注@theoceancleanup。

关于可口可乐公司

可口可乐公司(NYSE: KO)是一家全品类饮料公司，远销200多个国家和地区。公司的宗旨是让世界焕然一新并创造非凡。公司的品牌资产组合包括可口可乐、雪碧、芬达和其他碳酸软饮料。我们的水、运动、咖啡和茶品牌包括Dasani、smartwater、vitaminwater、Topo Chico、Powerade、咖世家(Costa)、Georgia、Gold Peak、Honest和Ayataka。我们的营养、果汁、奶制品和植基饮料品牌包括Minute Maid、Simply、innocent、Del Valle、fairlife和AdeS。我们始终在转型我们的资产组合，从降低饮料中的糖分到向市场推出创新新产品。我们致力于通过水补给、包装回收、可持续采购举措和价值链的碳排放减排，为民众的生活、社区和地球带来积极影响。公司与灌装合作伙伴共计拥有超过70万雇员，帮助为全球各地的当地社区提供了经济机会。如需了解更多信息，请访问www.coca-colacompany.com，并通过Twitter、Instagram、Facebook 和LinkedIn关注我们。

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