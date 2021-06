Mitsubishi Power Aero livre un projet électrique vital au Mexique: de la demande de proposition à l'exploitation commerciale en 145 jours

GLASTONBURY, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--Mitsubishi Power Aero LLC, un chef de file mondial des solutions énergétiques, et Mitsubishi Power de Mexico, deux filiales de Mitsubishi Power Americas, Inc., ont exécuté un contrat accéléré clé en main pour installer et mettre en service cinq turbines à gaz bicarburant aérodérivatives FT8® MOBILEPAC® de 30 mégawatts pour CFEnergia SA de CV (CFEN), une filiale de la Commission fédérale de l'électricité (CFE) du Mexique. Situé à Mexicali, Baja California, le projet fournit une électricité cruciale pour répondre à temps à la demande de la haute saison. Une sixième turbine à gaz sera ajoutée ultérieurement pour renforcer la capacité et satisfaire les exigences du prochain été.

Mitsubishi Power Aero jouit d'une expérience approfondie dans la résolution des problématiques les plus pressantes en fournissant du matériel de production mobile, combinée à une expertise EPC interne; la turbine à gaz FT8 MOBILEPAC est idéale pour un déploiement rapide répondant aux besoins urgents en électricité. L'électricité supplémentaire de ces unités offrira une tranquillité d'esprit et une sécurité énergétique aux particuliers et aux industries de Mexicali. En outre, à l'heure où le Mexique s'attelle à intégrer une production d'énergie renouvelable intermittente, ces turbines à gaz joueront un rôle important dans la fourniture d'une électricité flexible, fiable et mobile optimisant la fiabilité et la résilience du réseau.

"Bien que Mexicali dispose d'une capacité suffisante pour répondre aux exigences de la région durant la majeure partie de l'année, la haute saison est synonyme de difficultés pour tous ceux qui dépendent d'un approvisionnement électrique régulier", déclare Harsh Shah, vice-président des ventes et du développement commercial chez Mitsubishi Power Aero. "Les unités de production mobile que Mitsubishi Power Aero a installées sécuriseront l'acheminement, la fiabilité, la qualité et la continuité de l'électricité au Baja Electric System. La capacité de démarrage à froid de l'unité MOBILEPAC est la garantie ultime d'une électricité à la demande évoluant en fonction des besoins."

Raul Pereda, PDG de Mitsubishi Power Aero, déclare: "Nous sommes heureux de pouvoir fournir une électricité cruciale pour CFEnergia avec des délais aussi serrés. Les unités FT8® MOBILEPAC® sont des actifs essentiels pour le Mexique. Empreinte réduite, préparation minimale du site et absence fondation permanente donnent à la CFE la flexibilité de les relocaliser pour répondre à la demande. Avec l'ajout des unités MOBILEPAC, la CFE exploite un des plus grands parcs de FT8 au monde, une expansion stimulée par une performance opérationnelle fiable et les solides services de marché secondaire de Mitsubishi Power Aero. Nous fournissons de l'électricité lorsque le monde en a besoin."

À propos de Mitsubishi Power Aero LLC

Mitsubishi Power Aero LLC, dont le siège social est situé à Glastonbury, dans le Connecticut, aux États-Unis, est un leader dans la fourniture de solutions énergétiques rapides et à la demande aux producteurs d’énergie et aux clients industriels et des secteurs pétrolier et gazier du monde entier. Nous proposons des produits et des services flexibles et sur mesure, notamment des ensembles de turbines à gaz aérodérivatives d’une puissance de 30 à 140 MW, des services après-vente adaptés et réactifs, une expertise en projets clés en main (EPC) et la technologie de stockage sur batterie. Au fur et à mesure de l’augmentation de la demande d’électricité et de l’intégration d’un nombre croissant de sources d’énergies renouvelables aux réseaux électriques, Mitsubishi Power Aero continuera de jouer un rôle vital dans l’offre de la sécurité énergétique aux clients du monde entier. Mitsubishi Power Aero est une société du groupe Mitsubishi Power Americas, Inc. Communiquez avec nous sur aero.power.mhi.com et LinkedIn.

