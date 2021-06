Air Liquide et Severstal renforcent leur partenariat avec un nouveau contrat de long terme sur un site majeur d’oxygène en Europe continentale

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) et PAO Severstal, un des principaux producteurs d’acier, ont signé un nouveau contrat de long terme pour la fourniture d’oxygène au site de Severstal CherMK en Russie. Air Liquide investira autour de 60 millions d’euros dans la construction d’une unité de séparation des gaz de l’air (ASU) de dernière génération sur ce site, un des principaux sites de production d’oxygène en Europe continentale, où il détient déjà trois autres ASU. Dotée d’une plus grande efficience énergétique, cette nouvelle unité améliorera l’empreinte environnementale du site.

Air Liquide concevra et construira une nouvelle ASU de dernière génération sur le site de Severstal CherMK, qui est situé au sein du complexe métallurgique de Tcherepovets, un des plus compétitifs au monde. Cette nouvelle unité produira 1 000 tonnes d’oxygène par jour. Il s’agit de la quatrième ASU installée par Air Liquide à Tcherepovets.

Prévue pour être opérationnelle avant la fin 2023, cette unité sera détenue et exploitée par Air Liquide Severstal, une coentreprise créée en 2005 dont Air Liquide et Severstal sont actionnaires à 75% et 25%. Elle portera la capacité de production d’oxygène sur ce site, un des plus grands sites de production d’oxygène en Europe continentale, à plus de 8 000 tonnes par jour.

Cette nouvelle ASU se caractérise par une meilleure efficacité énergétique. Dans le cadre de leur accord, les deux entreprises se sont engagées à continuer de réduire les émissions de CO 2 associées à la production d’oxygène, en ligne avec les engagements d’Air Liquide pour faire face à l'urgence du changement climatique et pour agir en faveur d’un monde durable.

Francois Jackow, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, supervisant les activités Europe Industries, a déclaré : « Ce nouveau contrat renforcera le partenariat de long terme que nous développons régulièrement depuis 2005 avec Severstal. Fort de notre savoir-faire et via nos solutions innovantes, nous continuerons de travailler avec Severstal pour réduire l’empreinte environnementale du site industriel majeur qu’est Tcherepovets. En ligne avec notre objectif de neutralité carbone d’ici 2050, Air Liquide s’engage pour faire face à l’urgence du changement climatique et agir en faveur d’un avenir durable ».

Alexander Shevelev, Directeur Général du Management de Severstal, a déclaré: « Severstal accorde une grande attention à la réduction de son empreinte environnementale et nous nous sommes engagés à décarboner progressivement nos processus de production. Nous nous sommes fixés comme objectif à court terme de réduire l’intensité de nos émissions de gaz à effet de serre de 3 % entre 2020 et 2023 et nous avons la ferme intention de nous fixer de nouveaux objectifs ambitieux. Je suis confiant dans le fait que notre accord avec Air Liquide, un partenaire de long terme de Severstal et un leader du développement durable, contribuera significativement à la mise en œuvre de notre stratégie climat et environnement ».

