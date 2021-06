Tellurian et Vitol signent un contrat de GNL d’une durée de 10 ans portant sur 3 mtpa

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Tellurian Inc. (Tellurian) (NASDAQ : TELL) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé un contrat de vente et d’achat (CVA) relatif à du gaz naturel liquéfié (GNL) auprès de Vitol Inc. (Vitol). Le CVA concerne trois millions de tonnes par an (mtpa) sur une base franco à bord (Free On Board, FOB) à Driftwood LNG pour une durée de dix ans, indexées à une combinaison de deux indices : le Japan Korea Marker (JKM) et le Dutch Title Transfer Facility (TTF), chacun sur une base nette des frais de transport. Selon les cours d’aujourd’hui, le contrat représente près de 12 milliards USD de chiffre d'affaires sur dix ans.

Octávio Simões, PDG, a déclaré : « Tellerian continue d’exécuter son projet consistant à commercialiser les volumes Driftwood LNG selon les indices que souhaitent nos clients. Vitol a manifesté très tôt son intérêt pour le développement de Driftwood, et il est gratifiant de finaliser ce contrat aux côtés du plus grand négociant énergétique indépendant au monde. À l’heure où le monde s’électrifie de plus en plus, et où notre population ne cesse de croître, la demande en énergie fiable et à faible coût continuera de s’intensifier. Le GNL fournit une source de carburant stable à un tarif attractif, et le modèle intégré de Tellurian est parfaitement positionné pour offrir des volumes sur une base JKM, TTF, ou sur une base de cours pondérés. »

Tarek Souki, vice-président exécutif du marketing et de la négociation de GNL, a ajouté : « Tellurian a réalisé des progrès exceptionnels dans le cadre de nos ventes de capacité de première phase prévues en signant ce deuxième CVA avec une nouvelle entreprise de négoce énergétique mondiale et reconnue. Les deux récents contrats représentent un chiffre d’affaires total estimé à 24 milliards USD ; nous demeurerons déterminés et sélectifs quant au choix de nos autres clients. »

Pablo Galante Escobar, responsable mondial du GNL et du gaz et de l’électricité en Europe chez Vitol, a déclaré : « Vitol est ravie de conclure ce contrat avec Tellurian. Notre engagement à long terme et notre cote d’évaluation d’investissements aideront Tellurian à l’heure où la société poursuit son chemin en direction de la signature du contrat financier. »

Ben Marshall, PDG de Vitol Inc., a ajouté : « L’activité de Vitol continue de croître et d’évoluer sur le continent américain comme partout dans le monde. Ce contrat permettra à Vitol de devenir l’un des plus grands exportateurs de gaz naturel d’Amérique du Nord, en fournissant à ses clients des solutions de carburant rentables et plus propres. »

À propos de Tellurian Inc.

Tellurian entend créer de la valeur pour ses actionnaires en construisant une entreprise mondiale de gaz naturel peu coûteux, fournissant du gaz naturel de manière rentable à ses clients du monde entier. Tellurian développe actuellement un portefeuille de production de gaz naturel, des activités de négoce et de commercialisation de GNL, et une infrastructure qui comprend une installation d’exportation de GNL d’une capacité d’environ 27,6 mtpa, ainsi qu’un pipeline associé. Tellurian est basée à Houston, au Texas, et ses actions ordinaires sont cotées au Nasdaq Capital Market sous le sigle « TELL ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tellurianinc.com. Suivez-nous sur Twitter à l’adresse www.twitter.com/TellurianLNG

À propos de Vitol

Vitol est un négociant en matières premières, et le plus grand négociant énergétique indépendant au monde, qui a enregistré 140 milliards USD de chiffre d'affaires en 2020. Vitol négocie et distribue de l’énergie de manière sécurisée et responsable à travers le monde, en s’appuyant sur son expertise logistique ainsi que sur son réseau d’infrastructures.

MISES EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Les mots tels que « anticiper », « supposer », « croire », « budget », « continuer », « estimer »,« prévoir », « prévisionnel », « initial », « avoir l’intention de », « pouvoir », « planifier », « potentiel » « projet », « proposé », « devrait », ainsi que l’emploi du futur ou du conditionnel, et autres expressions similaires sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles contenues dans les présentes concernent, entre autres, des contrats futurs, la demande, le chiffre d’affaires, les prix, les avantages du modèle de Tellurian ainsi que d’autres aspects de l’activité de Tellurian. Ces déclarations impliquent un certain nombre de risques connus et inconnus pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels et les attentes exprimées ou implicites dans les déclarations prévisionnelles. Ces risques comprennent les questions abordées dans l’article 1A de la partie I du rapport annuel sur formulaire 10-K de Tellurian, pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, et dans les autres documents déposés par Tellurian auprès de la Securities and Exchange Commission, qui sont tous intégrés aux présentes par renvoi. L’entrée en vigueur du contrat décrit dans le présent communiqué de presse est soumise, entre autres, à la décision finale d’investissement relative au projet Driftwood, et la décision finale d’investissement impliquera que Tellurian obtienne une quantité significative de capitaux supplémentaires. Le chiffre d’affaires estimé issu du contrat se fonde sur le cours JKM actuel (tel qu’indiqué par S&P Platts) et le cours TTF actuel (tel qu’indiqué sur www.theice.com) pour toute la durée du contrat ; les cours réels varieront. Le contrat peut être résilié selon certaines conditions avant l’expiration de la durée de 10 ans. Les déclarations prévisionnelles formulées dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de celui-ci. Bien que Tellurian puisse périodiquement mettre à jour volontairement ses déclarations prévisionnelles antérieures, la société rejette toute obligation de le faire, sauf si les lois sur les valeurs mobilières l’exigeaient.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.