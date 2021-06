Organon é lançada como nova empresa global de saúde feminina

Organon's CEO Kevin Ali in front of "Wall of Voices" highlighting women's voices from around the world. (Photo: Business Wire)

Organon's "Wall of Voices" brings hundreds of voices from around the world together to highlight unmet needs. (Photo: Business Wire)

JERSEY CITY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--A Organon (NYSE: OGN) comemora hoje seu lançamento como uma empresa global de saúde feminina com funcionários e mulheres de todo o mundo enquanto a equipe de liderança executiva da Organon toca o sino de abertura na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Reconhecendo a necessidade de ouvir e agir sobre as experiências das mulheres para enfrentar os desafios relacionados com a saúde da mulher, a Organon reuniu vozes de todo o mundo para criar a "Wall of Voices", uma instalação multimídia fora da NYSE.

A Organon está comprometida com as necessidades diárias da saúde das mulheres, com foco na saúde reprodutiva, questões de saúde que são exclusivas das mulheres, bem como condições que afetam desproporcionalmente as mulheres. A “Wall of Voices” compartilha perspectivas, vozes e imagens poderosas de mulheres de todo o mundo, destacando essas questões de saúde e serve como um símbolo do compromisso da Organon. Mulheres de todos os lugares são convidadas a pegar o "microfone" para adicionar sua voz à "Wall of Voices" digital em HereForHerHealth.com.

" Na Organon, estamos aqui pela saúde da mulher. Nossa visão é criar uma vida melhor e mais saudável a cada dia para todas as mulheres no mundo todo. Não existe nenhuma outra empresa de saúde com nossa presença global dedicada a colocar mulheres no centro, concentrando-se na identificação de medicamentos e soluções que elas precisam com tanta urgência", disse o CEO da Organon, Kevin Ali. " A hora é certa para a Organon apresentar mais opções para ajudar a mulheres e profissionais de saúde a moldar o futuro da saúde das mulheres".

Portfólio diversificado conduzirá ao crescimento sustentável

No lançamento, o portfólio da Organon consistirá em mais de 60 medicamentos e produtos com presença internacional que atende pessoas em mais de 140 mercados, com quase 80% da receita anual de aproximadamente US$ 6,5 bilhões gerada fora dos EUA, a Organon acredita que está bem-posicionada para o crescimento orgânico de um dígito baixo a médio a partir de sua base de negócios de 2021.

Organon tem três pilares principais que se beneficiarão de um foco de gestão renovado e investimento comercial:

Saúde da Mulher : Ancorada por NEXPLANON (implante de etonogestrel), uma contracepção reversível de ação prolongada, junto com seus negócios de contracepção e fertilidade e impulsionada por sua proposta de aquisição recentemente anunciada da Alydia Health, uma empresa de dispositivos médicos focada na prevenção da morbidade e mortalidade materna causada por hemorragia pós-parto (HPP) ou sangramento uterino pós-parto anormal.

: Ancorada por NEXPLANON (implante de etonogestrel), uma contracepção reversível de ação prolongada, junto com seus negócios de contracepção e fertilidade e impulsionada por sua proposta de aquisição recentemente anunciada da Alydia Health, uma empresa de dispositivos médicos focada na prevenção da morbidade e mortalidade materna causada por hemorragia pós-parto (HPP) ou sangramento uterino pós-parto anormal. Biossimilares : Um pilar fundamental de crescimento com produtos disponíveis em várias partes do mundo, incluindo RENFLEXIS (infliximab-abda) e BRENZYS (etanercept) em imunologia e ONTRUZANT (trastuzumab-dttb) em oncologia. Os especialistas da Organon estão atuando na comercialização desses produtos, levando-os a mais pessoas ao redor do mundo.

: Um pilar fundamental de crescimento com produtos disponíveis em várias partes do mundo, incluindo RENFLEXIS (infliximab-abda) e BRENZYS (etanercept) em imunologia e ONTRUZANT (trastuzumab-dttb) em oncologia. Os especialistas da Organon estão atuando na comercialização desses produtos, levando-os a mais pessoas ao redor do mundo. Marcas Estabelecidas: 49 produtos bem conhecidos nas áreas respiratória, cardiovascular, dermatológica e dor não opióide.

Mulheres no centro: a abordagem da Organon para a inovação

A filosofia de P&D da Organon é construir um negócio em torno das necessidades da paciente, com o objetivo de identificar e promover opções de saúde para as mulheres que lhes permitam viver suas melhores vidas todos os dias.

" Por muito tempo, por muitas condições comuns, como sangramento menstrual intenso, doloroso e irregular, incontinência e menopausa e muitos outros, as mulheres foram orientadas a aceitar e normalizar essas condições como parte da vida," disse a chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da Organon, Sandy Milligan. " A missão da Organon é mudar isso. Acreditamos que esta abordagem terá muito sucesso — esperamos descobrir a capacidade de identificar doenças mais cedo, a capacidade de modificar o curso das doenças ou condições de saúde e, em última instância, melhorar a qualidade de vida das mulheres em todos os estágios".

As extensas capacidades globais da empresa em desenvolvimento clínico e segurança do paciente, assuntos regulatórios e médicos a colocam bem-posicionada para identificar medicamentos, diagnósticos e dispositivos promissores com o maior potencial de impactar a saúde das mulheres.

A maioria feminina do conselho de diretores orientará a equipe de funcionários comprometidos

A Organon acredita que a jornada para melhorar a saúde das mulheres é fundamental para a igualdade de gênero que ela deseja ver em sua organização. A representação das mulheres no Conselho — compreendendo 70% das posições — é maior do que qualquer empresa de saúde S&P 500. Juntos, os funcionários e a Organon, uma comunidade global de aproximadamente 9.000 pessoas, estão unidos em seu esforço para apoiar melhor a saúde das mulheres no mundo todo.

Um webcast ao vivo do sino de abertura da bolsa de valores estará disponível no site da NYSE hoje a partir das 9:30h EST.

Sobre a Organon

A Organon (NYSE: OGN) é uma empresa global de saúde formada por meio de um spinoff da Merck, conhecido como MSD fora dos Estados Unidos e Canadá, para se concentrar na melhoria da saúde das mulheres ao longo de suas vidas. Aqui para a saúde dela, a empresa tem um portfólio de mais de 60 medicamentos e produtos em uma variedade de áreas terapêuticas. Liderado pelo portfólio de saúde reprodutiva, juntamente com um negócio de biossimilares em expansão e franquia estável de medicamentos estabelecidos, os produtos da Organon produzem fortes fluxos de caixa que apoiarão investimentos em oportunidades de crescimento futuro na saúde da mulher, incluindo o desenvolvimento de negócios. Além disso, a Organon está buscando oportunidades de colaborar com inovadores biofarmacêuticos que buscam comercializar seus produtos, alavancando sua escala e presença em mercados internacionais de rápido crescimento.

A Organon tem uma presença global com escala e alcance geográfico significativos, recursos comerciais de classe mundial e aproximadamente 9.000 funcionários com sede localizada em Jersey City, New Jersey.

Para mais informações, acesse www.organon.com e conecte-se conosco no LinkedIn e Instagram.

Declaração Prospectiva da Organon & Co., Jersey City, N.J., EUA

Este comunicado à imprensa da Organon & Co. (a "empresa") pode incluir "declarações prospectivas" dentro do significado das disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995. As declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como "espera", "pretende", "antecipa", "planeja", "acredita", "busca", "estima", "irá" ou palavras de significado semelhante. Estas declarações são baseadas nas crenças e expectativas atuais da administração da empresa e estão sujeitas a riscos e incertezas significativas. Se as suposições subjacentes se provarem imprecisas ou os riscos ou incertezas se materializarem, os resultados reais podem diferir materialmente daqueles estabelecidos nas declarações prospectivas.

Os riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, condições gerais da indústria e concorrência; fatores econômicos gerais, incluindo taxas de juros e flutuações nas taxas de câmbio; o impacto do recente surto global de nova doença coronavírus (COVID-19); o impacto da regulamentação da indústria farmacêutica e legislação de saúde nos Estados Unidos e internacionalmente; tendências globais para a contenção de custos de saúde; avanços tecnológicos, novos produtos e patentes obtidos por concorrentes; desafios inerentes ao desenvolvimento de novos produtos, incluindo a obtenção de aprovação regulatória; a capacidade da empresa de prever com precisão as condições futuras do mercado; dificuldades de fabricação ou atrasos; instabilidade financeira das economias internacionais e risco soberano; dependência da eficácia das patentes da empresa e outras proteções para produtos inovadores; e a exposição a litígios, incluindo litígios de patentes e/ou ações regulatórias.

A empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Fatores adicionais que podem causar resultados diferentes materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados nos arquivos da empresa junto à Securities and Exchange Commission (SEC), incluindo sua declaração de registro no Formulário 10, disponível no site da SEC na Internet (www.sec.gov).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.