Procter & Gamble em parceria com o Comitê Organizador de Tóquio 2020 e Comitê Olímpico Internacional divulga os pódios da cerimônia de medalhas dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020 construídos a partir de plástico reciclado

Protecting the planet is incredibly important for P&G and its brands, so they wanted to use the Podium Project as a catalyst to inspire actions that have a positive impact on the environment and society.

Procter & Gamble in Partnership with the Tokyo 2020 Organizing Committee and the International Olympics Committee officially unveils the podiums for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 medal award ceremonies. For the first time in history, the podiums were manufactured using recycled plastic contributed by the public and recovered from the oceans as part of the Tokyo 2020 Podium Project. (Photo courtesy of ©Tokyo 2020)

Each of the 98 podiums were created with 3-D printing technology using plastic collected from more than 2,000 locations across Japan. Plastic items were collected at retail stores, in offices and in schools as a part of an education campaign focused on responsible consumption and recycling. (Photo courtesy of ©Tokyo 2020)

--(BUSINESS WIRE)--O conteúdo multimídia está disponível no site da Business Wire e na rede de fotos da Associated Press da Procter & Gamble, do Comitê Organizador de Tóquio 2020 e do Comitê Olímpico Internacional e apresenta os pódios da cerimônia de medalhas dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020, que foram construídos com plástico reciclado. A primeira foto é uma foto panorâmica da inauguração do pódio com os embaixadores do evento. A segunda foto é uma foto panorâmica de um pódio de cerimônia de medalhas. Um vídeo que destaca os detalhes do projeto do pódio também está disponível. As fotos são cortesia de ©Tokyo 2020.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.