Organon lance ses activités de nouvelle société internationale axée sur la santé des femmes

Organon's CEO Kevin Ali in front of "Wall of Voices" highlighting women's voices from around the world. (Photo: Business Wire)

JERSEY CITY, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Organon (NYSE : OGN) célèbre aujourd'hui, avec ses employés et les femmes du monde entier, son lancement en tant que société internationale axée sur la santé des femmes. À cette occasion, l'équipe de direction d'Organon sonnera la cloche d'ouverture de la bourse de New York (NYSE). Reconnaissant la nécessité de prêter une oreille attentive aux expériences des femmes et d'agir pour répondre aux défis liés à leur santé, Organon a recueilli des voix venues de toute la planète pour créer le « Wall of Voices » (mur de voix), une installation multimédia jouxtant la bourse de New York.

Organon s'engage envers les besoins de santé quotidiens des femmes, en se concentrant sur la santé reproductive, les problèmes de santé spécifiques aux femmes et les troubles qui affectent les femmes de manière disproportionnée. Le « Wall of Voices » partage des perspectives, voix et images percutantes de femmes du monde entier qui mettent en exergue ces problèmes de santé et symbolisent l'engagement d'Organon. Partout, des femmes sont invitées à prendre la parole pour que leur voix rejoigne le « Wall of Voices » numérique sur HereForHerHealth.com.

« Chez Organon, nous sommes "here for her health" (là pour sa santé). Notre vision consiste à créer un quotidien plus sain et de meilleure qualité pour toutes les femmes du monde. Il n'existe aucune autre société de soins de santé forte d'une telle présence internationale et déterminée à mettre les femmes au centre des préoccupations et à se concentrer sur l'identification des médicaments et des solutions dont elles ont besoin si urgemment », a déclaré Kevin Ali, président-directeur général d'Organon. « Il est temps pour Organon de proposer plus d'options aux femmes et aux prestataires de soins de santé, contribuant ainsi à façonner l'avenir de la santé féminine. »

Un portefeuille diversifié qui stimulera une croissance durable

Au lancement de la société, le portefeuille d'Organon sera composé de plus de 60 médicaments et produits disponibles à l'international et accessibles aux patients sur plus de 140 marchés. Près de 80 % des près de 6,5 milliards de dollars de revenus annuels de la société étant générés en dehors des États-Unis, Organon pense être en position d'afficher une croissance organique faible à modérée à un chiffre pour l'exercice 2021.

Organon repose sur trois piliers fondamentaux qui récolteront les fruits d'investissements commerciaux et d'un renouvellement des priorités de la direction :

La santé féminine : soutenue par NEXPLANON (implant d'étonogestrel​), un contraceptif réversible de longue durée, et par ses activités liées à la contraception et à la fertilité, et stimulée par la proposition d'acquisition récemment annoncée d'Alydia Health, une société de dispositifs médicaux axée sur la prévention de la morbidité et de la mortalité maternelles causées par les hémorragies du postpartum (HPP) ou les saignements utérins anormaux pendant la période puerpérale.

: soutenue par NEXPLANON (implant d'étonogestrel​), un contraceptif réversible de longue durée, et par ses activités liées à la contraception et à la fertilité, et stimulée par la proposition d'acquisition récemment annoncée d'Alydia Health, une société de dispositifs médicaux axée sur la prévention de la morbidité et de la mortalité maternelles causées par les hémorragies du postpartum (HPP) ou les saignements utérins anormaux pendant la période puerpérale. Les biosimilaires : pilier de croissance clé caractérisé par des produits disponibles dans plusieurs parties du monde, dont le RENFLEXIS (infliximab-abda) et le BRENZYS (étanercept) en immunologie et l'ONTRUZANT (trastuzumab-dttb) en oncologie. L'expertise d'Organon réside dans la commercialisation de ces produits et dans leur mise à disposition à un nombre plus élevé de personnes dans le monde.

: pilier de croissance clé caractérisé par des produits disponibles dans plusieurs parties du monde, dont le RENFLEXIS (infliximab-abda) et le BRENZYS (étanercept) en immunologie et l'ONTRUZANT (trastuzumab-dttb) en oncologie. L'expertise d'Organon réside dans la commercialisation de ces produits et dans leur mise à disposition à un nombre plus élevé de personnes dans le monde. Les marques historiques : 49 produits connus dans le domaine des troubles respiratoires, cardiovasculaires, dermatologiques et des médicaments non opioïdes.

Les femmes au centre des préoccupations : l'approche d'Organon vis-à-vis de l'innovation

La philosophie R et D d'Organon consiste à développer son activité en se basant sur les besoins des patientes et en ayant pour objectif d'identifier et de faire progresser les options de santé qui permettront aux femmes d'avoir chaque jour une qualité de vie optimale.

« Pendant trop longtemps, on a ordonné aux femmes d'accepter et d'intégrer dans leur vie de trop nombreux troubles courants comme les saignements menstruels intenses, irréguliers et douloureux, l'incontinence, la ménopause et bien d'autres », a indiqué Sandy Milligan, responsable de la recherche et du développement chez Organon. « La mission d'Organon est de changer tout cela. Nous pensons que cette approche est la clé du succès. Nous espérons développer la capacité d'identifier les pathologies plus rapidement, de modifier l'évolution de celles-ci et d'autres problèmes de santé pour, in fine, améliorer la qualité de vie des femmes à tous les niveaux. »

Les vastes capacités internationales de la société en matière de développement clinique, sécurité des patients et questions médicales et réglementaires la positionnent idéalement pour pouvoir identifier les médicaments, diagnostics et dispositifs prometteurs dotés du plus important potentiel d'impact sur la santé des femmes.

Un conseil d'administration majoritairement composé de femmes orientera le travail d'une équipe d'employés engagés

Organon estime que le chemin qui mènera à l'amélioration de la santé féminine constitue le fondement de l’égalité des sexes souhaitée au sein de son organisation. La représentation des femmes au conseil – soit 70 % des sièges – est plus élevée que dans toutes les autres sociétés de soins de santé qui composent l'indice S&P 500. Ensemble, la communauté Organon forte de près de 9 000 employés unit les efforts de tous ses membres pour mieux soutenir la santé des femmes dans le monde entier.

La cérémonie de la cloche d'ouverture de la bourse sera diffusée en direct sur le site de la NYSE aujourd'hui, à partir de 9 h 30 heure de l'Est.

À propos Organon

Organon (NYSE : OGN) est une société internationale de soins de santé créée à partir d'une spin-off de Merck, connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, et dédiée à l'amélioration de la santé de la femme tout au long de sa vie. « Here for her health » (là pour sa santé), la société possède un portefeuille de plus de 60 médicaments et produits dans toute une série de domaines thérapeutiques. Stimulés par un portefeuille axé sur la santé reproductive allié à des activités en pleine expansion sur les biosimilaires et à une franchise stable de médicaments historiques, les produits d'Organon génèrent de robustes flux de trésorerie qui soutiendront les investissements dans les futures opportunités de croissance en matière de santé féminine, y compris en termes de développement commercial. Organon s'intéresse par ailleurs aux possibles collaborations avec des entreprises biopharmaceutiques novatrices cherchant à commercialiser leurs produits en tirant profit de son envergure et de sa présence sur les marchés internationaux à croissance rapide.

Organon est caractérisée par une présence internationale d'envergure et étendue géographiquement, des capacités commerciales de classe mondiale, près de 9 000 employés et un siège social situé à Jersey City dans le New Jersey.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.organon.com et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram.

Énoncés prospectifs d'Organon & Co., Jersey City, New Jersey, États-Unis

Le présent communiqué de presse d'Organon & Co. (la « société ») est susceptible de contenir des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions « refuges » de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Les énoncés prospectifs sont identifiables par l'utilisation de termes comme « espère », « projette », « anticipe », « prévoit », « pense », « cherche à », « estime », des verbes au futur ou des termes ayant un sens similaire. Ces énoncés sont fondés sur les convictions et les prévisions actuelles de la direction de la société et sont soumis à d'importants risques et incertitudes. Si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient inexactes ou que les risques et incertitudes se matérialisaient, les résultats réels de la société pourraient se révéler sensiblement différents de ceux dont font état les énoncés prospectifs.

Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter, la concurrence et le contexte général qui caractérisent le secteur ; les facteurs économiques généraux, dont les fluctuations des taux d'intérêt et de change ; l'impact de la récente pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19) ; l'impact des réglementations applicables à l'industrie pharmaceutique et de la législation liée aux soins de santé aux États-Unis et à l'international ; les tendances mondiales visant à limiter les coûts des soins de santé ; les progrès technologiques et les nouveaux produits et brevets de la concurrence ; les difficultés inhérentes au développement de nouveaux produits, dont l'obtention d'autorisations réglementaires ; la capacité de la société à anticiper les futures conditions du marché avec précision ; les difficultés ou retards de production ; l'instabilité financière des économies internationales et le risque souverain ; la dépendance de la société vis-à-vis de l'efficacité des brevets et autres mécanismes de protection des produits novateurs ; et l'exposition aux litiges, y compris aux litiges relatifs aux brevets, et/ou aux actions de nature réglementaire.

La société décline toute obligation de mise à jour publique des énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. D'autres facteurs pouvant engendrer un écart sensible entre les résultats réels de la société et ceux décrits dans les énoncés prospectifs sont énumérés dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris sa déclaration d'enregistrement sur le formulaire 10, accessibles sur le site web de la SEC (www.sec.gov).

