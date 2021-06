Mitsubishi Power Aero consegna un progetto di energia vitale in Messico: dall'emissione della RFP all'operazione commerciale in 145 giorni

GLASTONBURY, Conn.--(BUSINESS WIRE)--Mitsubishi Power Aero LLC, un fornitore leader di soluzioni energetiche globali, e Mitsubishi Power de Mexico, entrambe sussidiarie di Mitsubishi Power Americas, Inc, hanno sottoscritto un contratto fast-track e chiavi in mano per installare e mettere in funzione cinque FT8 da 30 megawatt.® MOBILEPAC® turbine a gas aero-derivate e a doppio combustibile per CFEnergia SA de CV (CFEN), una filiale della Commissione Federale per l'Elettricità (CFE) del Messico. Il progetto, situato a Mexicali, Baja California, fornisce energia critica in tempo per la stagione di punta. Una sesta turbina a gas verrà aggiunta in seguito per espandere la capacità e supportare il fabbisogno della prossima estate.

Mitsubishi Power Aero vanta una vasta esperienza nell'aiutare i clienti a risolvere i loro bisogni di generazione di energia più urgenti fornendo attrezzature di generazione mobile combinate con la competenza EPC interna; il pacchetto di turbine a gas FT8 MOBILEPAC è ideale per lo spiegamento rapido per soddisfare le richieste di energia di emergenza. La potenza aggiuntiva di queste unità offre tranquillità e sicurezza energetica ai cittadini e alle industrie di Mexicali. Inoltre, dato che il Messico lavora per integrare la generazione di energia rinnovabile intermittente, queste turbine a gas avranno un ruolo importante nel fornire energia flessibile, affidabile e mobile per rafforzare l'affidabilità e la resilienza della rete.

"Anche se Mexicali ha una capacità sufficiente per soddisfare il fabbisogno energetico della regione per la maggior parte dell'anno, c'è un deficit durante la stagione di punta che causa difficoltà a tutti coloro che dipendono da una fornitura costante di elettricità", ha detto il vicepresidente delle vendite e dello sviluppo commerciale di Mitsubishi Power Aero, Harsh Shah. "Le unità di generazione mobile installate da Mitsubishi Power Aero manterranno la sicurezza del dispacciamento, l'affidabilità, la qualità e la continuità nel sistema elettrico di Baja. L'affidabile capacità di black start dell'unità MOBILEPAC offre l'ultima rete di sicurezza di energia su richiesta in caso di necessità".

Il presidente e amministratore delegato di Mitsubishi Power Aero, Raul Pereda, ha notato: "Siamo lieti di essere riusciti a consegnare energia critica per CFEnergia in tempi così stretti. Le unità FT8® MOBILEPAC® sono beni essenziali per il Messico. L'ingombro compatto, la preparazione minima del sito e l'assenza di fondazioni permanenti danno a CFE la flessibilità di trasferirle in altre località per sostenere la domanda. Con l'aggiunta delle unità MOBILEPAC, CFE gestisce una delle più grandi flotte FT8 del mondo, un'espansione stimolata da prestazioni operative affidabili e dal forte servizio e supporto post-vendita di Mitsubishi Power Aero. Forniamo energia quando il mondo ne ha più bisogno".

Informazioni su Mitsubishi Power Aero LLC

Mitsubishi Power Aero LLC, con sede a Glastonbury, Connecticut, USA, è leader nella fornitura di soluzioni di energia rapida e su richiesta a produttori di energia globale e clienti industriali e O&G. Forniamo prodotti e servizi flessibili e personalizzabili, tra cui pacchetti di turbine a gas aero-derivate che generano da 30 a 140 MW, servizi aftermarket su misura e reattivi, competenza EPC chiavi in mano e stoccaggio di batterie. Man mano che la domanda di elettricità si espande e più energie rinnovabili vengono aggiunte alle reti elettriche, Mitsubishi Power Aero continuerà a giocare un ruolo vitale nel fornire sicurezza energetica ai clienti di tutto il mondo. Mitsubishi Power Aero è una società del gruppo Mitsubishi Power Americas, Inc. Collegati con noi su aero.power.mhi.com e LinkedIn.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.