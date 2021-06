Mitsubishi Power Aero levert essentieel energieproject aan Mexico: RFP-uitgifte voor commerciële exploitatie in 145 dagen

GLASTONBURY, Conn.--(BUSINESS WIRE)--Mitsubishi Power Aero LLC, een toonaangevende leverancier van wereldwijde energie-oplossingen, en Mitsubishi Power de Mexico, beide dochterondernemingen van Mitsubishi Power Americas, Inc., hebben een snel turnkey-contract gesloten voor de installatie en inbedrijfstelling van vijf FT8® MOBILEPAC® aëroderivatieve dual-fuel gasturbines van 30 megawatt voor CFEnergia SA de CV (CFEN), een dochteronderneming van de Mexicaanse Federale Elektriciteitscommissie (CFE). Het project, gelegen in Mexicali, Baja California, levert kritieke energie op tijd voor het hoogseizoen. Later zal een zesde gasturbine worden toegevoegd om de capaciteit uit te breiden en aan de eisen van volgende zomer te voldoen.

Mitsubishi Power Aero heeft uitgebreide ervaring met het helpen van klanten bij het oplossen van hun meest dringende behoeften op het gebied van stroomopwekking door apparatuur voor mobiele opwekking te leveren in combinatie met interne EPC-expertise; het FT8 MOBILEPAC-gasturbinepakket is bij uitstek geschikt voor snelle inzet om te voldoen aan de noodstroomvereisten. Het extra vermogen van deze units biedt gemoedsrust en energiezekerheid aan de mensen en industrieën in Mexicali. Terwijl Mexico werkt aan de integratie van intermitterende opwekking van hernieuwbare energie, zullen deze gasturbines daarnaast een belangrijke rol spelen bij het leveren van flexibele, betrouwbare en mobiele energie om de betrouwbaarheid en veerkracht van het net te versterken.

"Hoewel Mexicali voldoende capaciteit heeft om het grootste deel van het jaar aan de energiebehoeften van de regio te voldoen, is er een tekort tijdens het hoogseizoen, wat leidt tot narigheid voor iedereen die afhankelijk is van een constante stroomtoevoer," aldus Harsh Shah, Power Aero Vice President of Sales and Business Development van Mitsubishi. “De mobiele generatie-units die Mitsubishi Power Aero heeft geïnstalleerd, zullen de veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en continuïteit van de dispatching in het Baja Electric System handhaven. De betrouwbare black-startmogelijkheden van de MOBILEPAC-unit bieden het ultieme veiligheidsnet van on-demand energie wanneer dat nodig is.”

Raul Pereda, president en CEO van Mitsubishi Power Aero, merkte op: "We zijn verheugd dat we in zo'n kort tijdsbestek kritische energie voor CFEnergia hebben kunnen leveren. De FT8® MOBILEPAC®-units zijn essentiële activa voor Mexico. Een compacte voetafdruk, minimale locatievoorbereiding en geen permanente fundering geven CFE de flexibiliteit om ze naar andere locaties te verplaatsen om aan de vraag te voldoen. Met de toevoeging van de MOBILEPAC-units exploiteert CFE een van de grootste FT8-vloten ter wereld, een uitbreiding die wordt gestimuleerd door betrouwbare operationele prestaties en de sterke aftermarket-service en -ondersteuning van Mitsubishi Power Aero. We leveren energie wanneer de wereld die het meest nodig heeft.”

Over Mitsubishi Power Aero LLC

Mitsubishi Power Aero LLC, met hoofdkantoor in Glastonbury, Connecticut, VS, is een leider in de levering van snelle on-demand energie-oplossingen aan wereldwijde energieproducenten en industriële en O&G-klanten. We bieden flexibele en aanpasbare producten en diensten, waaronder aëroderivatieve gasturbinepakketten die 30 tot 140 MW genereren, op maat gemaakte en responsieve aftermarket-services, turnkey EPC-expertise en batterijopslag. Naarmate de vraag naar elektriciteit toeneemt en er meer hernieuwbare energiebronnen aan het elektriciteitsnet worden toegevoegd, zal Mitsubishi Power Aero een cruciale rol blijven spelen bij het leveren van energiezekerheid aan klanten over de hele wereld. Mitsubishi Power Aero is een groepsmaatschappij van Mitsubishi Power Americas, Inc. Neem contact met ons op via aero.power.mhi.com en LinkedIn.

