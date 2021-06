Mitsubishi Power Aero Entrega Projeto de Energia Vital ao México: Emissão de RFP para Operação Comercial em 145 dias

GLASTONBURY, Conn.--(BUSINESS WIRE)--A Mitsubishi Power Aero LLC, líder no fornecimento de soluções de energia no mundo, e a Mitsubishi Power de México, ambas subsidiárias da Mitsubishi Power Americas, Inc., assinaram um contrato rápido e pronto para uso com o fim de instalar e colocar em funcionamento cinco turbinas a gás aeroderivadas com bicombustível, FT8® MOBILEPAC® de 30 MW para CFEnergia SA de CV (CFEN), uma subsidiária da Comissão Federal de Eletricidade do México (CFE). O projeto, localizado em Mexicali, Baja California, fornece energia crucial a tempo para alta temporada. Uma sexta turbina a gás será acrescentada na sequência para ampliar a capacidade e satisfazer as necessidades do próximo verão.

A Mitsubishi Power Aero tem ampla experiência em ajudar os clientes a resolver suas necessidades de geração de energia mais urgentes, fornecendo equipamentos de geração móveis combinados com a experiência interna da EPC; o pacote de turbinas a gás FT8 MOBILEPAC é ideal para implantação rápida e atender aos requisitos de energia de emergência. A potência adicional destas unidades oferece tranquilidade e segurança energética às pessoas e às indústrias em Mexicali. Além disto, como o México opera para integrar a geração de energia renovável intermitente, estas turbinas a gás irão representar um papel importante no fornecimento de energia flexível, confiável e móvel para reforçar a confiabilidade e resiliência da rede.

"Embora Mexicali tenha capacidade suficiente para atender às necessidades de energia da região na maior parte do ano, há um deficiência durante a alta temporada, causando problemas a todos os que dependem de um fornecimento estável de eletricidade", disse o Vice-Presidente de Vendas e Desenvolvimento de Negócios da Mitsubishi Power Aero, Harsh Shah. "As unidades de geração móveis que a Mitsubishi Power Aero instalou manterão a segurança de envio, confiabilidade, qualidade e continuidade no Sistema Elétrico Baja. A capacidade confiável de 'black start' da unidade MOBILEPAC oferece a melhor rede de segurança energética sob demanda quando surge a necessidade."

O Presidente e Diretor Executivo da Mitsubishi Power Aero, Raul Pereda, observou: "Estamos satisfeitos por termos conseguido fornecer energia crucial à CFEnergia em um prazo tão curto. As unidades FT8® MOBILEPAC® são ativos essenciais para o México. Uma abrangência compacta, preparação mínima do local e nenhuma base permanente dão à CFE a flexibilidade de realocá-los a outros locais para atender à demanda. Com a adição das unidades MOBILEPAC, a CFE opera uma das maiores frotas FT8 do mundo, uma expansão impulsionada pelo desempenho operacional confiável e pelo consistente serviço e suporte pós-venda da Mitsubishi Power Aero. Fornecemos energia quando o mundo mais precisa."

Sobre a Mitsubishi Power Aero LLC

A Mitsubishi Power Aero LLC, com sede em Glastonbury, Connecticut, EUA, é líder no fornecimento de soluções rápidas de energia sob demanda a fornecedores mundiais de energia e clientes industriais e de O&G. Oferecemos produtos e serviços flexíveis e personalizáveis, incluindo pacotes de turbinas a gás aeroderivadas que geram de 30 a 140 MW, serviços de pós-venda sob medida e responsivos, experiência em EPC pronta para uso e armazenamento de baterias. À medida que a demanda por eletricidade é ampliada e mais energias renováveis são acrescentadas às redes de energia, a Mitsubishi Power Aero irá continuar representando um papel vital no fornecimento de segurança energética a clientes em todo o mundo. A Mitsubishi Power Aero é uma empresa do grupo Mitsubishi Power Americas, Inc. Ente em contato conosco em aero.power.mhi.com e no LinkedIn.

