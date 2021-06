Crown Bioscience annonce un accès accéléré aux lignées cellulaires ATCC et NIH pour des panneaux de dépistage à grande échelle

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Crown Bioscience (CrownBio), une société JSR Life Sciences, annonce aujourd'hui avoir signé des accords, distincts mais complémentaires, de licences de portefeuille avec ATCC et le département américain de la santé et des services sociaux, représenté par le National Cancer Institute (NCI) du National Institute of Health (NIH). Grâce à ces accords de cinq ans avec ces fournisseurs de premier plan en biomatériaux, les clients de CrownBio bénéficieront directement d'un statut prioritaire qui optimisera la disponibilité et simplifiera la logistique des lignées cellulaires.

Avec ses panneaux XenoSelect™ et OmniScreen™, CrownBio offre déjà à ses clients des services de panneau de dépistage in vitro hautement personnalisables, couplés à des capacités bioinformatiques sans pareil et à un large éventail de modèles in vivo en aval "mis en correspondance". Les clients de CrownBio disposeront désormais d'un accès à un portefeuille inégalé de lignées cellulaires, avec toute la tranquillité d'esprit procurés par les licences requises.

L'accord de licence avec ATCC offre à CrownBio un accès accéléré à plus de 140 lignées cellulaires et ensembles de données connexes, ainsi qu'un futur accès à 4 000 lignées cellulaires supplémentaires par l'entremise d'une structure faîtière de licences. En parallèle, pour répondre aux besoins des clients internationaux de CrownBio d'approvisionnement en lignées cellulaires NIH, une nouvelle licence de portefeuille vient d'être signée avec le NIH. Dans le cadre de cet accord, CrownBio offrira l'accès à 100 lignées cellulaires via le référentiel NCI des tumeurs et lignées cellulaires tumorales et via d'autres sources, qui ont été développés dans les laboratoires NCI.

Henry Li, PhD, responsable scientifique chez CrownBio, déclare: "Nous accordons une grande valeur à nos relations avec ATCC et NIH, qui font partie des principaux partenaires de CrownBio en matière de lignées cellulaires. Ces nouveaux accords nous permettrons d'offrir à nos clients une disponibilité et un approvisionnement élargis et prioritaires aux lignées cellulaires, et ils témoignent de l'engagement de CrownBio en faveur d'un accès simplifié à une gamme sans précédent de modèles de découverte médicamenteuse in vitro et in vivo."

À propos de Crown Bioscience

Crown Bioscience, société du groupe JSR Life Sciences, est une entreprise mondiale de services de découverte et développement de médicaments qui fournit des plateformes translationnelles pour faire progresser la recherche en oncologie, immuno-oncologie et sur les maladies inflammatoires. Grâce à un vaste portefeuille de modèles pertinents et d'outils prédictifs, Crown Bioscience permet à ses clients de livrer des candidats cliniques de qualité supérieure. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.crownbio.com

