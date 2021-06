The Ocean Cleanup e The Coca-Cola Company anunciam nova parceria

ATLANTA e ROTERDÃ, Holanda--(BUSINESS WIRE)--A The Coca-Cola Company e a The Ocean Cleanup anunciaram hoje que a Coca-Cola se tornará a parceira de implementação global do projeto de limpeza de rios da The Ocean Cleanup. A parceria exclusiva une a empresa internacional e a organização tecnológica sem fins lucrativos em prol de um objetivo claro: conter a maré da poluição plástica, evitando que chegue aos oceanos do mundo, primeiramente interceptando resíduos em rios.

Combinando a rede e escala global da Coca-Cola com as soluções de dados e tecnologia da The Ocean Cleanup, a iniciativa ajudará a acelerar a implantação de sistemas de limpeza em 15 rios pelo mundo durante os próximos 18 meses, incluindo a introdução e implementação das soluções de limpeza de rios Interceptor™ semiautônomas e alimentadas por energia solar da The Ocean Cleanup. A parceria também busca engajar e mobilizar tanto a indústria quanto indivíduos em todo o mundo para combater a poluição plástica, eliminando a entrada de resíduos plásticos nos oceanos do mundo e protegendo ecossistemas, espécies e recursos hídricos.

“A missão da The Ocean Cleanup é livrar o oceano do plástico”, disse Boyan Slat, fundador e diretor executivo da The Ocean Cleanup. “Com 1.000 rios emitindo quase 80% do plástico levado por rios para oceanos, o grande problema cresce diariamente, e por isso estamos sempre buscando acelerar nosso progresso. Entre os resíduos que coletamos com nossos sistemas de limpeza, encontramos muitas garrafas plásticas, incluindo embalagens da Coca-Cola, então eu os aplaudo por serem os primeiros no setor a se juntar à nossa missão, como parte de suas ações mais amplas para causar um impacto positivo na poluição plástica mundial. Nossa intenção clara é obter aprendizados com essa parceria, que tem o potencial para evoluir no futuro, e continuar escalonando rapidamente. É por isso que acredito que é uma boa notícia para nossos oceanos.”

A solução Interceptor

O Interceptor foi lançado em 2019 e é a primeira solução escalável que previne a entrada do plástico nos oceanos do mundo por meio dos rios. Ele é 100% alimentado por energia solar, extrai o lixo de maneira autônoma, e é capaz de operar na maioria dos rios mais poluídos do mundo.

Por meio da parceria, a The Ocean Cleanup, juntamente com a Coca-Cola, lidarão com 15 rios até o final de 2022, com as duas organizações trabalhando juntas colaborativamente em prol do seu objetivo compartilhado de eliminar resíduos. Dois Interceptors incluídos nessa parceria já foram instalados pela The Ocean Cleanup em Santo Domingo, na República Dominicana e em Can Tho, Vietnã. Para esses rios, a parceria ajudará a fornecer suporte no desenvolvimento de soluções de gerenciamento de resíduos para o lixo coletado, e as organizações planejam expandir a pegada do projeto para 13 outros rios.

A The Ocean Cleanup traz know-how demonstrado, com experiência e conhecimento comprovados em tecnologias de coleta de plástico, suas implantações, o problema e a ciência da poluição plástica, bem como os dados de suas implantações e como lidar com isso. A Coca-Cola apoiará a The Ocean Cleanup por meio de sua rede global, que inclui operações em mais de 200 países e territórios. Ela fornecerá suporte em terra para o envolvimento da comunidade local, necessário para implantar novos Interceptors, como também no subsequente processamento do plástico coletado através de conhecimento em gerenciamento de resíduos em suporte a uma economia circular. A The Ocean Cleanup e a Coca-Cola trabalharão juntas para garantir novas parcerias e investimentos necessários para continuar a escalar o empreendimento com o lançamento de soluções Interceptor adicionais, bem como para garantir suporte ao licenciamento e lançar câmeras de sistema de monitoramento de rios (River Monitoring System, RMS) para realizar análises futuras da poluição nos rios.

Um mundo sem resíduos

“Como uma empresa global, estamos trabalhando para garantir que todo o material que utilizamos em nossas embalagens seja coletado e reciclado, para que nada acabe virando lixo”, afirmou James Quincey, presidente e diretor executivo da The Coca-Cola Company. “Apoiamos as equipes e tecnologias da The Ocean Cleanup que estão trabalhando para preservar os ecossistemas dos oceanos na jornada para proteger nossas vias fluviais.”

A The Coca-Cola Company está realizando ações holísticas para lidar com a questão dos resíduos plásticos através de sua visão para um Mundo sem resíduos. Existem três objetivos globais fundamentais: (1) tornar 100% das nossas embalagens recicláveis globalmente até 2025, e utilizar pelo menos 50% de material reciclado em embalagens até 2030; (2) coletar e reciclar uma garrafa ou lata para cada uma vendida até 2030; e (3) trabalhar junto para promover um meio ambiente saudável, livre de detritos. Indo mais longe e o mais rápido possível, a Coca-Cola também está investindo em novas tecnologias, materiais de embalagens e inovações com menos embalagens, incluindo novas tecnologias de reciclagem aprimoradas e ultraleves e tecnologias baseadas em plantas, além de soluções distribuídas. Ela recentemente definiu uma meta de que até 2025, dependendo do crescimento dos negócios, utilizaria aproximadamente 20% menos plástico virgem derivado de combustíveis fósseis mundialmente, em relação à quantidade atual.

Combater resíduos plásticos requer ação e pensamento das melhores e mais brilhantes partes, incluindo a sociedade civil, pares do setor e o setor público. Assim, a The Coca-Cola Company tem ajudado a estabelecer, ou juntou-se a, parcerias globais que ajudarão a alcançar a visão para um Mundo sem resíduos. O objetivo coletivo é incentivar mais pessoas a reciclar e reutilizar e mais organizações a investir na economia circular, na qual produtos e materiais no fim de sua vida útil retenham seus valores e sejam devolvidos ao processo de manufatura como parte de um circuito fechado onde pouco, se houver algo, é descartado.

Brian Smith, presidente e diretor de operações da The Coca-Cola Company, disse: “A The Ocean Cleanup possui uma clara visão e tecnologias comprovadas para apoiar esse objetivo de livrar do plástico os oceanos do mundo. Na Coca-Cola, possuímos equipes em terra que apoiarão a implantação de novos Interceptors em rios pelo mundo, bem como o processamento e reciclagem dos resíduos coletados. Trabalhando juntos, acreditamos que podemos causar um impacto real. Isso é animador: é algo no qual sabemos que nossos funcionários em cada canto do mundo irão se envolver, ajudando a apoiar o trabalho local de implementação e como embaixadores para a missão mais abrangente.”

Sobre a The Ocean Cleanup

A The Ocean Cleanup desenvolve tecnologias avançadas para livrar do plástico os oceanos do mundo. Ela busca alcançar esse objetivo através de uma abordagem em duas frentes: contendo o afluxo via rios e limpando o que já está acumulado nos oceanos. Para esse segundo objetivo, a The Ocean Cleanup está desenvolvendo sistemas de grande escala para concentrar de maneira eficiente o plástico para remoção periódica. Esse plástico será então utilizado para criar produtos duráveis e financiar a limpeza contínua, tornando circular a própria limpeza. Em 2019, a organização lançou a outra metade da sua solução, o Interceptor™, para extrair plásticos de rios antes que eles cheguem ao oceano. Fundada em 2013 por Boyan Slat, a The Ocean Cleanup emprega atualmente aproximadamente 95 engenheiros e pesquisadores. A fundação tem sede em Roterdã, Holanda. Para mais informações, acesse: theoceancleanup.com e siga @theoceancleanup nas mídias sociais.

Sobre a The Coca-Cola Company

A The Coca-Cola Company (NYSE: KO) é uma empresa total de bebidas com produtos vendidos em mais de 200 países e territórios. O propósito da nossa empresa é refrescar o mundo e fazer a diferença. Nosso portfólio de marcas inclui a Coca-Cola, Sprite, Fanta e outros refrigerantes. Nossas marcas de hidratação, esportes, café e chá incluem a Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest e a Ayataka. Nossas marcas de bebidas de nutrição, sucos, derivados do leite e baseadas em plantas incluem a Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife e a AdeS. Estamos constantemente transformando nosso portfólio com iniciativas que vão desde a redução de açúcar na composição de nossas bebidas até a oferta de novos produtos inovadores ao mercado. Buscamos impactar positivamente as vidas das pessoas, comunidades e o planeta por meio do reabastecimento de água, reciclagem de embalagens, práticas de suprimento sustentável e reduções de emissões de carbono em nossa cadeia de valor. Juntamente com nossos parceiros de engarrafamento, empregamos mais de 700.000 pessoas, ajudando a levar oportunidades econômicas a comunidades locais, mundialmente. Saiba mais em www.coca-colacompany.com e siga-nos no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn.

