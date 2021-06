El COI Anuncia un Nuevo Modelo de Hospitalidad Mundial a partir de París 2024, “On Location” Es Designado Proveedor Mundial de Hospitalidad hasta LA28

LAUSANNE, Suiza--(BUSINESS WIRE)--El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció hoy que el COI, el Comité Paralímpico Internacional (CPI) y los Comités Organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (COJOP) de París 2024, Milano Cortina 2026 y LA28 presentarán juntos un nuevo modelo de hospitalidad mundial.

Los seguidores y las partes interesadas tendrán acceso a viajes con entradas incluidas y experiencias de hospitalidad a través de un proveedor oficial exclusivo de hospitalidad. Para apoyar este programa mundial de hospitalidad, tras un proceso de selección de varias etapas, On Location, líder en el negocio de la hospitalidad basada en experiencias, ha sido designado proveedor exclusivo de servicios para los programas de hospitalidad de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, Milano Cortina 2026 y LA28. Al trabajar junto a los Comités Organizadores, On Location brindará experiencias de hospitalidad de primera clase tanto para los seguidores como para las partes interesadas de los Juegos Olímpicos, con paquetes que incluyen entradas, viajes, hospedaje y hospitalidad exclusiva en el lugar y en la ciudad anfitriona.

El modelo nuevo también mejorará los servicios para las familias y los amigos de los atletas que quieran ver a sus seres queridos competir en los Juegos, con apoyo para viajes, acceso a hospedaje y otros servicios, con inventario de entradas destinadas a ellos.

El presidente del COI, Thomas Bach, indicó: “ Una de las recomendaciones de la Agenda Olímpica 2020+5 es proporcionar soluciones adicionales llave en mano que se podrían brindar a los COJOP para simplificar la complejidad organizativa de los Juegos. Esta nueva solución logrará un proceso simplificado y seguro para que los seguidores de todo el mundo asistan a los Juegos. La centralización del proyecto también contribuye en gran medida con una mejor supervisión y, en consecuencia, una buena gobernanza. También apoyará directamente a la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, a todos los Comités Olímpicos Nacionales y, lo que es más importante, a sus atletas”.

Tony Estanguet, presidente de París 2024, mencionó: “ París 2024 será el primer Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en proponer una oferta de hospitalidad en todo el mundo. Se trata de una oportunidad fantástica, para nosotros y para todo el ecosistema de París 2024. Nuestros equipos ya están trabajando, y esperamos ansiosamente innovar juntos para ofrecer experiencias de hospitalidad extraordinarias que atraigan a una amplia audiencia mundial. Al desarrollar estos productos nuevos, buscaremos mostrar lo mejor del ‘art de vivre’ francés, nuestra gastronomía, arte, cultura, deporte e innovación en el magnífico escenario de la Ciudad de las Luces, a la vez que respetamos el foco en el legado en el centro de nuestra visión”.

Giovanni Malagò, presidente del CONI y Milano Cortina 2026, señaló: “ El nuevo enfoque de la hospitalidad que adoptó el COI en línea con la Agenda Olímpica 2020+5 es un paso importante para todo el Movimiento Olímpico y Paralímpico. Proporcionará una experiencia única a nuestros seguidores y partes interesadas en todo el mundo, junto con un importante flujo de ingresos que ayudará a Milano Cortina 2026 a organizar unos Juegos emocionantes y sostenibles. Este acuerdo también muestra el atractivo de los Juegos de Invierno en Italia a nivel mundial y la gran oportunidad que estos representan para nuestra industria turística y nuestros territorios”.

Casey Wasserman, presidente de LA28, afirmó: “ On Location aporta una trayectoria increíble en creación de experiencias para importantes eventos mundiales y establecerá un nuevo estándar en hospitalidad para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Modernizar la hospitalidad y la plataforma de venta de entradas ha sido una de las prioridades fundamentales para nosotros a medida que nos preparamos para ser anfitriones de un evento de nivel mundial en Los Ángeles. Esta asociación reafirma nuestro compromiso de brindar una experiencia extraordinaria de los Juegos para los atletas y seguidores de nuestra comunidad y de todo el mundo”.

Paul Caine, presidente de On Location, opinó: “ En On Location, nos dedicamos a proporcionar a nuestros clientes experiencias excepcionales de eventos en vivo para crear recuerdos que duran toda la vida. Es un honor para nosotros incorporarnos al Comité Olímpico Internacional para reimaginar la hospitalidad en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos venideros, y nos comprometemos a brindar experiencias exclusivas de hospitalidad que celebran de manera única cada ciudad anfitriona para las partes interesadas, socios y seguidores”.

Para obtener información preliminar sobre el enfoque de hospitalidad de On Location para los Juegos venideros, visite: www.onlocationexp.com/olympics

El COI ha facilitado este acuerdo de largo plazo trabajando en colaboración con los Comités Organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, Milano Cortina 2026 y LA28. Los Comités Organizadores y los Comités Olímpicos Nacionales (CON) y sus equipos olímpicos serán los beneficiarios principales de los ingresos generados a través de este nuevo enfoque centralizado, que apoyará a la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, a los equipos olímpicos de todo el mundo y a sus atletas.

La reforma es parte de la visión de la Agenda Olímpica 2020+5 de proporcionar soluciones llave en mano de largo plazo que se suministran en varias ediciones de los Juegos Olímpicos con el fin de simplificar las operaciones e impulsar la eficiencia, además de generar nuevas fuentes de ingresos.

Además, independientemente del acuerdo con On Location, se presentará un nuevo enfoque integral en venta de entradas mundiales a partir de París 2024. Proporcionará acceso fácil y seguro a entradas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos directamente a través de cada Comité Organizador a precios estandarizados para cada edición de los Juegos, dirigidas a los seguidores de todos los rincones del mundo.

