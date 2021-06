KKR gaat investeren in Cegid en taxeert het bedrijf op € 5,5 miljard

LYON, Frankrijk & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Cegid, een toonaangevende leverancier van softwareoplossingen voor bedrijfsbeheer, en KKR, een vooraanstaande wereldwijde investeringsmaatschappij en een van 's werelds leidende technologie- en software-investeerders, hebben vandaag aangekondigd dat KKR een minderheidsbelang in het bedrijf zal verwerven tegen een ondernemingswaarde van € 5,5 miljard. Silver Lake, een wereldleider op het gebied van technologie-investeringen, zal de meerderheidsaandeelhouder blijven en zet zich in om de groeistrategie van Cegid, aangestuurd door het managementteam, de komende jaren te blijven ondersteunen, in samenwerking met KKR en bestaande aandeelhouder AltaOne.

Cegid, opgericht in 1983 en met hoofdkantoor in Lyon, Frankrijk, is een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware en biedt zowel functionele (HCM, financiën en belastingen) als verticale (CPA & SMB, retail) cloudgebaseerde oplossingen. Cegid is een SaaS-pionier en is vandaag de dag een Europese leider in het leveren van cloudgebaseerde oplossingen sinds de oprichting in 2004. Cegid biedt cloudgebaseerde oplossingen aan meer dan 350.000 bedrijven en 4,5 miljoen gebruikers over de hele wereld. Sinds de investering van Silver Lake in 2016 heeft het bedrijf zijn marktleiderschap uitgebreid en een sterke dubbelcijferige omzet- en winstgroei doorgemaakt, gedreven door de focus op SaaS-oplossingen, robuuste investeringen in cloudproducten van de volgende generatie en waardeverhogende acquisities.

Pascal Houillon, CEO van Cegid, stelde: “ We zijn erg trots op wat we in de loop der jaren hebben opgebouwd en op de hoge groei die we hebben gerealiseerd. We hebben het marktbereik van Cegid geografisch aanzienlijk uitgebreid, evenals ons productportfolio en het scala aan klanten dat we vandaag de dag bedienen, klanten die vertrouwen op de teams van Cegid en onze uitgebreide capaciteiten. We hebben een sterke reeks best-in-class cloudproducten ontwikkeld in al onze zes bedrijfssegmenten, de klantenservice voortdurend verbeterd en ons aanbod uitgebreid door strategische overnames om bestaande markten te laten groeien en nieuwe verticale markten te betreden. We kijken ernaar uit om het hechte en vertrouwde partnerschap dat we zijn aangegaan met Silver Lake voort te zetten. Silver Lake heeft ons ondersteund op ons traject van waardecreatie met hun diepgaande software-expertise en zal dit in de loop van de jaren blijven doen. Terwijl we blijven investeren in nuttige en innovatieve cloudgebaseerde oplossingen van wereldklasse, zijn we verheugd om KKR als nieuwe aandeelhouder te verwelkomen. We zijn ervan overtuigd dat hun ervaring en ondersteuning zeer waardevol zullen zijn in de volgende fase van het traject van Cegid naast onze bestaande investeerders, ten dienste van de zakelijke doelstellingen van onze klanten, vandaag en in de toekomst.”

Christian Lucas, co-hoofd van Silver Lake EMEA, verklaarde: “ Cegid heeft een uitstekend softwareplatform ontwikkeld dat een volledig gamma aan best-in-class en missiekrititische bedrijfsbeheeroplossingen biedt voor een breed scala aan verticale markten en klantgroepen. De focus op cloudgebaseerde oplossingen en de klantgerichte aanpak van het bedrijf hebben geleid tot een sterk groeitraject. Het blijft een groot genoegen om sinds onze investering samen te werken met Pascal en het hele managementteam van Cegid. We kijken er als meerderheidsaandeelhouder naar uit om de voortdurende ontwikkeling van Cegid als Europese cloudkampioen de komende jaren te ondersteunen en zijn verheugd om voort te bouwen op het nieuw gevormde partnerschap met KKR als basis voor onze voortdurende betrokkenheid. We zijn ervan overtuigd dat KKR in staat zal zijn een schat aan relevante expertise op dit pad in te brengen en verwelkomen hen als nieuwe investeerders.”

Jean-Pierre Saad, hoofd EMEA Technology bij KKR, en Jérôme Nommé, hoofd voor Frankrijk bij KKR, merkten op: “ We zijn enthousiast om deel uit te maken van het traject van Cegid in de toekomst. We volgen het bedrijf al vele jaren en zijn onder de indruk van de groei die Pascal en zijn team hebben gerealiseerd, waardoor Cegid is getransformeerd tot een pan-Europese softwareleider. De investering van vandaag weerspiegelt onze voortdurende strategische focus op investeringen in toonaangevende Europese softwarebedrijven en op het ondersteunen van Franse tech-kampioenen in hun groeitraject. We zien ernaar uit om samen te werken met het managementteam van Cegid en met Silver Lake en AltaOne om de volgende groeifase van Cegid verder te versnellen.”

KKR doet haar investering via haar Core Investments-strategie, die staat voor kapitaal gericht op kansen op langere termijn.

De transactie zal naar verwachting aan het einde van het derde kwartaal worden afgerond, afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden en goedkeuringen van de regelgevende instanties. Verdere voorwaarden van de investering worden op dit moment niet bekendgemaakt.

Over Cegid

Cegid is een toonaangevende leverancier van cloudoplossingen voor bedrijfsbeheer voor professionals op het gebied van financiën (ERP, cashmanagement, belastingen), salaris- en talentbeheer, CPA's en retail. Met een bewezen staat van dienst in cloudbeheeroplossingen biedt Cegid een langetermijnengagement aan klanten en helpt het bedrijven te digitaliseren, van kleine tot grote ondernemingen, van de private tot de publieke sector. Cegid combineert een proactieve en pragmatische benadering ten aanzien van zakendoen met expertise in nieuwe technologieën en een uniek begrip van regelgeving. In een snel veranderende wereld maakt Cegid meer mogelijk en helpt het klanten hun potentieel te ontketenen dankzij innovatieve en doelgerichte bedrijfsoplossingen.

Cegid heeft 3.000 medewerkers en verkoopt zijn oplossingen in 75 landen. In 2020 boekte Cegid een omzet van € 498 miljoen. Sinds maart 2017 is Pascal Houillon de CEO.

Over Silver Lake

Silver Lake is een wereldwijde technologie-investeringsonderneming, met meer dan $ 83 miljard aan gecombineerd beheerd vermogen en gecommitteerd kapitaal en een team van professionals gevestigd in Noord-Amerika, Europa en Azië. De portfoliobedrijven van Silver Lake genereren samen jaarlijks meer dan 196 miljard dollar aan inkomsten en hebben wereldwijd meer dan 448.000 mensen in dienst. Ga voor meer informatie over Silver Lake en zijn portfolio naar www.silverlake.com.

Over KKR

KKR is een toonaangevende wereldwijde investeringsmaatschappij die alternatieve vermogensbeheer- en kapitaalmarkten- en verzekeringsoplossingen biedt. KKR streeft naar het genereren van aantrekkelijke beleggingsrendementen door een geduldige en gedisciplineerde investeringsbenadering te volgen, mensen van wereldklasse in dienst te nemen en de groei van haar portfoliobedrijven en gemeenschappen te ondersteunen. KKR sponsort investeringsfondsen die beleggen in private equity, krediet en reële activa en heeft strategische partners die hedgefondsen beheren. De verzekeringsdochterondernemingen van KKR bieden pensioen-, levens- en herverzekeringsproducten aan onder beheer van The Global Atlantic Financial Group. Verwijzingen naar de beleggingen van KKR kunnen de activiteiten van haar gesponsorde fondsen en verzekeringsdochterondernemingen omvatten. Ga voor meer informatie over KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) naar de website van KKR op kkr.com en op Twitter @KKR_Co.

