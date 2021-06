KKR investe in Cegid, realtà con un valore d'impresa stimato di 5,5 miliardi di euro

LIONE, Francia, e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Cegid, importante fornitore di soluzioni software per la gestione aziendale, e KKR, società di investimenti leader a livello mondiale e tra i principali investitori internazionali in società di software e tecnologia, oggi annunciano che KKR acquisirà una quota di minoranza in Cegid, a un valore d'impresa pari a 5,5 miliardi di euro. Azionista di maggioranza resta Silver Lake, leader globale negli investimenti tecnologici, che si impegna a continuare a sostenere la strategia di crescita di Cegid, guidata dal team dirigenziale, anche nei prossimi anni, in collaborazione con KKR e con l'azionista storico AltaOne.

Fondato nel 1983 e con sede a Lione, Francia, Cegid è un fornitore leader di software aziendale che propone soluzioni funzionali (HCM, Finanza e Fisco) e verticali (Società contabili e PMI, retail) sul cloud. Tra i pionieri del SaaS sin dagli inizi, nel 2004, Cegid oggi è leader europeo nelle soluzioni sul cloud e fornisce soluzioni in questo ambiente a oltre 350.000 aziende e 4,5 milioni di utenti in tutto il mondo. Dall'investimento da parte di Silver Lake, nel 2016, l'azienda ha esteso la propria posizione dominante sul mercato e ha conosciuto una forte crescita a due cifre dei ricavi e degli utili, grazie alla focalizzazione sulle soluzioni SaaS e ai solidi investimenti in prodotti di nuova generazione sul cloud, oltre che ad acquisizioni che apportano valore aggiunto.

Pascal Houillon, CEO di Cegid, ha commentato: " Siamo assai orgogliosi di quanto abbiamo realizzato nel corso degli anni e della forte crescita ottenuta. Abbiamo ampliato in modo significativo la nostra portata geografica sul mercato e ampliato sia il portafoglio prodotti, sia la gamma di clienti attualmente serviti, che si affidano ai team e alle capacità ampliate di Cegid. Abbiamo sviluppato una robusta suite di prodotti d'eccellenza sul cloud in tutti i sei segmenti in cui operiamo, migliorato a ciclo continuo l'assistenza clienti e ampliato l'offerta con acquisizioni strategiche, per crescere sui mercati esistenti ed entrare in nuovi segmenti verticali. Vogliamo proseguire con la stretta e fidata collaborazione realizzata con Silver Lake, che ci ha supportato nel nostro percorso di creazione di valore con un'approfondita esperienza nel software, e continueremo a farlo anche in futuro. Mentre proseguiamo con gli investimenti in ottime, utili e innovative soluzioni basate sul cloud, accogliamo calorosamente KKR come nuovo azionista. Siamo convinti che l'esperienza e il supporto di KKR saranno preziosi nella prossima fase del percorso di Cegid al fianco degli investitori storici, per servire gli obiettivi di business attuali e futuri dei nostri clienti".

Christian Lucas, co-responsabile di Silver Lake EMEA, ha affermato: " Cegid ha sviluppato un'eccezionale piattaforma software che fornisce una serie completa di soluzioni d'eccellenza e mission-critical dedicate alla gestione aziendale, in un'ampia varietà di segmenti verticali e gruppi di clienti. L'attenzione alle soluzioni basate sul cloud, così come l'approccio imperniato sul cliente, hanno generato una forte traiettoria di crescita. Collaborare con Pascal e con l'intero team manageriale di Cegid continua a essere estremamente piacevole, come agli inizi del nostro investimento. L'obiettivo che perseguiamo, in qualità di azionisti di maggioranza, è il continuo sviluppo di Cegid come eccellenza europea del cloud per gli anni a venire. Siamo lieti di poter contare sulla nuova collaborazione con KKR come base per il nostro impegno continuativo. Diamo il benvenuto a questi nuovi investitori, certi che KKR riuscirà ad apportare una vasta e rilevante esperienza in questa direzione".

Jean-Pierre Saad, direttore di EMEA Technology presso KKR, e Jérôme Nommé, responsabile per l'area francese presso KKR, hanno sottolineato: " Siamo estremamente soddisfatti di entrare a far parte del percorso futuro di Cegid, un'azienda che seguiamo da molti anni e che ci ha colpito per la crescita ottenuta da Pascal e dal suo team, che hanno trasformato questa realtà in un leader software paneuropeo. L'investimento di oggi riflette la nostra continua attenzione strategica agli investimenti nelle principali software house europee e al supporto a quest'eccellenza tecnologica francese nel suo percorso di crescita. Siamo pronti a collaborare con il team manageriale di Cegid, Silver Lake e AltaOne per velocizzare ulteriormente la prossima fase di crescita di Cegid".

KKR sta realizzando questo investimento tramite la sua strategia Core Investments, con cui orienta i capitali verso opportunità a più lungo termine.

La transazione dovrebbe essere perfezionata entro la fine del terzo trimestre, a seguito delle consuete condizioni e delle autorizzazioni di legge. Al momento non sono stati comunicati ulteriori termini dell'investimento.

Cegid è un importante fornitore di soluzioni software sul cloud per la gestione aziendale dedicate al segmento finanziario (ERP, gestione cassa, fisco), buste paga e gestione del talento, società contabili e professionisti del retail. Grazie a una comprovata esperienza nelle soluzioni gestionali sul cloud, Cegid offre ai clienti un impegno a lungo termine e li aiuta a digitalizzare le aziende, di ogni dimensione, pubbliche o private. Cegid combina un approccio proattivo e pragmatico al business, forte della competenza nelle nuove tecnologie e della conoscenza esclusiva delle normative. In un mondo in rapido cambiamento, Cegid aumenta le possibilità per i clienti e li aiuta a sfruttare appieno il proprio potenziale, grazie a soluzioni professionali innovative e utili.

Cegid, con cui collaborano 3.000 dipendenti, commercializza le proprie soluzioni in 75 paesi. Nel 2020 ha registrato un fatturato di 498 milioni di euro. Dal 2017 l'azienda è guidata dal CEO Pascal Houillon.

Silver Lake è una società globale di investimento leader nel segmento delle società tecnologiche, con oltre 83 miliardi di dollari USA tra asset gestiti e capitali impegnati, forte di un team di professionisti che operano da America Settentrionale, Europa e Asia. Collettivamente, ogni anno le società del portafoglio di Silver Lake, con cui collaborano più di 448.000 persone nel mondo, generano entrate che superano i 196 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni su Silver Lake e sulle società del suo portafoglio visitare il sito web dell'azienda: www.silverlake.com.

KKR è una società globale di investimenti di primo piano, che offre soluzioni gestionali in ambito assicurativo, patrimoniale alternativo e dei mercati di capitali. Obiettivo di KKR è generare interessanti ritorni sugli investimenti grazie a un approccio prudente e disciplinato agli investimenti, richiamando collaboratori di livello mondiale e supportando la crescita delle società nel suo portafoglio e delle comunità. KKR sponsorizza fondi di investimento mirati ai segmenti del private equity, creditizio e immobiliare, e opera con partner strategici attivi nella gestione dei fondi speculativi. Le controllate di KKR nel ramo assicurativo propongono prodotti pensionistici, di assicurazione vita e riassicurativi nel quadro gestionale di The Global Atlantic Financial Group. I riferimenti agli investimenti di KKR possono comprendere le attività dei fondi sponsorizzati e delle controllate nel ramo assicurazioni dell'azienda. Per ulteriori informazioni su KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) visitare il sito web kkr.com e seguire l'azienda su Twitter @KKR_Co.

