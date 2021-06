KKR investit dans Cegid et valorise la société à 5,5 milliards d'euros

LYON, France, & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Cegid, fournisseur de solutions logicielles de gestion d'entreprise, et KKR, société d'investissement de pointe et l'un des principaux investisseurs mondiaux dans le domaine des technologies et des logiciels, annoncent aujourd'hui une prise de participation minoritaire de KKR dans la société à une valeur d'entreprise de 5,5 milliards d'euros. Silver Lake, un chef de file mondial en matière d'investissement technologique, restera l'actionnaire majoritaire et s'engage à continuer de soutenir la stratégie de croissance de Cegid menée par l'équipe de direction au cours des prochaines années, en partenariat avec KKR et l'actionnaire existant AltaOne.

Fondée en 1983 et basée à Lyon, Cegid est un des principaux fournisseurs de logiciels d'entreprise, offrant des solutions fonctionnelles (HCM, Finance et Fiscalité), ainsi que verticales (CPA & PME, Retail) basées dans le cloud. Pionnier du SaaS, Cegid est aujourd'hui un des leaders européens des solutions en mode cloud depuis sa création en 2004. Cegid propose des solutions basées sur le cloud à plus de 350 000 entreprises et 4,5 millions d'utilisateurs à travers le monde. Depuis l'investissement de Silver Lake en 2016, la société a consolidé sa position de leader sur le marché et a connu une forte croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, notamment en se concentrant sur les solutions SaaS, ainsi que sur des investissements robustes dans des produits cloud de nouvelle génération et des acquisitions valorisantes.

Pascal Houillon, PDG de Cegid, a déclaré : "Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons bâti au fil des années et de la forte croissance que nous avons réalisée. Nous avons considérablement étendu la portée du marché de Cegid sur le plan géographique, ainsi que notre portefeuille de produits et la gamme de clients que nous servons aujourd'hui, qui ont fait confiance aux équipes de Cegid et à nos capacités étendues. Nous avons développé une solide gamme de produits cloud de premier plan dans l'ensemble de nos six secteurs d'activité, amélioré continuellement le service à la clientèle et étendu notre offre à travers des acquisitions stratégiques pour développer les marchés existants et pénétrer de nouveaux marchés verticaux. Nous sommes impatients de poursuivre le partenariat étroit et de confiance noué avec Silver Lake, qui nous a soutenus sur la voie de la création de valeur grâce à sa riche expertise en matière de logiciels et qui continuera à le faire au fil des ans. Alors que nous continuons à investir dans des solutions de classe mondiale, utiles et innovantes basées dans le cloud, nous sommes ravis d'accueillir KKR comme nouvel actionnaire. Notre conviction est que leur expérience et leur soutien seront très précieux dans la prochaine étape du parcours de Cegid, aux côtés de nos investisseurs actuels, au service des objectifs commerciaux de nos clients, aujourd'hui et demain."

Christian Lucas, co-responsable de Silver Lake EMEA, a déclaré : "Cegid a développé une plateforme logicielle remarquable qui propose une gamme complète de solutions de gestion d'entreprise de premier plan et essentielles à une grande variété de secteurs verticaux et de groupes de clients. L'accent mis sur les solutions basées dans le cloud, ainsi que son approche axée sur le client, ont favorisé une forte progression. Nous sommes très heureux de travailler avec Pascal et toute l'équipe de direction de Cegid depuis notre investissement. Nous sommes impatients de soutenir le développement continu de Cegid, en tant que champion européen du cloud, en qualité d'actionnaire majoritaire pour les années à venir et nous sommes ravis de nous appuyer sur le partenariat nouvellement formé avec KKR comme base de notre engagement continu. Nous sommes convaincus que KKR pourra apporter une grande expertise utile dans cette voie et nous leur souhaitons la bienvenue en tant que nouveaux investisseurs."

Jean-Pierre Saad, responsable de la technologie EMEA chez KKR, et Jérôme Nommé, responsable de la France chez KKR, ont déclaré : "Nous sommes ravis de participer à l'évolution de Cegid. Nous suivons la société depuis de nombreuses années et avons toujours été impressionnés par la croissance que Pascal et son équipe ont réalisée, transformant Cegid en un leader paneuropéen du logiciel. L'investissement d'aujourd'hui témoigne de notre volonté d'investir dans des entreprises européennes de logiciels de premier plan et de soutenir les champions français de la technologie dans leur quête de croissance. Nous sommes impatients de nous associer à l'équipe de direction de Cegid, à Silver Lake et à AltaOne pour accélérer encore la prochaine phase de croissance de Cegid."

KKR effectue son investissement par le biais de sa stratégie Core Investments, qui représente un capital visant des opportunités à plus long terme.

La transaction devrait être conclue d'ici la fin du troisième trimestre, sous réserve des conditions habituelles et des approbations réglementaires. Les autres termes de l'investissement ne sont pas communiqués à l'heure actuelle.

À propos de Cegid

Cegid est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion d'entreprise dans le cloud pour la finance (ERP, gestion de trésorerie, fiscalité), la gestion de la paie et des talents, les CPA et les professionnels du retail. Fort de son expérience dans les solutions de gestion cloud, Cegid propose un engagement à long terme à ses clients et contribue à la digitalisation des entreprises, des petites aux grandes structures, du secteur privé au secteur public. Cegid combine une approche proactive et pragmatique du métier avec une expertise des nouvelles technologies et une compréhension unique des réglementations. Dans un monde en pleine mutation, Cegid ouvre les possibles et aide ses clients à libérer leur potentiel grâce à des solutions métiers innovantes et pertinentes.

Cegid compte 3 000 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires de 498 M€ en 2020. Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il en est le CEO.

À propos de Silver Lake

Silver Lake est un leader mondial des investissements technologiques, avec plus de 83 milliards de dollars d'actifs sous gestion et de capital engagé et des équipes de spécialistes basées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les sociétés de portefeuille de Silver Lake génèrent collectivement plus de 196 milliards de dollars de revenus annuels et emploient plus de 448 000 personnes dans le monde. Pour plus d'informations sur Silver Lake et son portefeuille, rendez-vous sur le site www.silverlake.com.

À propos de KKR

Société d’investissement internationale de premier plan, KKR propose des solutions de gestion d'actifs alternatifs, de marchés de capitaux et d'assurance. KKR a pour ambition de générer des rendements attractifs en adoptant une approche d’investissement mettant à l’honneur la patience et la rigueur, en faisant appel à des professionnels de renommée mondiale, et en stimulant la croissance de ses sociétés de portefeuille. KKR commandite des fonds qui investissent dans des capitaux propres, des actifs de crédit et réels, et dispose de partenaires stratégiques qui gèrent des fonds spéculatifs. Les filiales d'assurance de KKR proposent des produits de retraite, d'assurance-vie et de réassurance sous la direction de The Global Atlantic Financial Group. Les références aux investissements de KKR peuvent inclure les activités de ses fonds commandités et filiales d'assurance. Pour plus d'informations sur KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), veuillez visiter le site de KKR à l'adresse kkr.com et nous suivre sur Twitter @KKR_Co.

