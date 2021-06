The Ocean Cleanup et The Coca-Cola Company annoncent un nouveau partenariat

ATLANTA et ROTTERDAM, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--The Coca-Cola Company et The Ocean Cleanup ont annoncé aujourd'hui que Coca-Cola deviendrait un partenaire mondial de mise en œuvre dans le cadre du projet de The Ocean Cleanup relatif aux fleuves. Ce partenariat unique réunit l’entreprise internationale et l’organisation technologique à but non lucratif autour d’un objectif clair : endiguer la vague de pénétration de la pollution plastique dans les océans mondiaux, en interceptant dans un premier temps les déchets dans les fleuves.

En associant l’ampleur et le réseau mondial de Coca-Cola avec les technologies et solutions de données de The Ocean Cleanup, cette initiative contribuera à accélérer le déploiement de systèmes de nettoyage dans quinze fleuves à travers le monde au cours des 18 prochains mois, notamment via l’introduction et la mise en œuvre des solutions Interceptor™, solutions de nettoyage des fleuves semi-autonomes et alimentées par l’énergie solaire de The Ocean Cleanup. L’initiative vise également à mobiliser l’industrie et les individus du monde entier dans la lutte contre la pollution plastique, en éliminant les déchets plastiques qui pénètrent dans les océans mondiaux, ainsi qu’en soutenant les écosystèmes, espèces et ressources en eau.

« La mission de The Ocean Cleanup consiste à éliminer le plastique des océans », a déclaré Boyan Slat, fondateur et PDG de The Ocean Cleanup. « Avec mille fleuves émettant près de 80 % du plastique transporté par les cours d’eau vers les océans, ce problème majeur s’intensifie de jour en jour, c’est pourquoi nous tentons constamment d'accélérer nos progrès. Parmi les déchets que nous recueillons grâce à nos systèmes de nettoyage, nous trouvons de nombreuses bouteilles en plastique, y compris des emballages Coca-Cola, c’est pourquoi je la félicite d’être la première du secteur à rejoindre notre mission, dans le cadre de ses actions plus larges consistant à engendrer un impact positif sur la pollution plastique mondiale. Nous souhaitons clairement tirer des enseignements de ce partenariat, qui offre la possibilité d’évoluer à l'avenir, et de continuer de se développer rapidement à grande échelle. Je considère donc qu’il s’agit là d’une bonne nouvelle pour nos océans. »

La solution Interceptor

Dévoilée en 2019, Interceptor constitue la première solution évolutive qui empêche la pénétration du plastique dans les océans mondiaux à partir des fleuves. Solution 100 % alimentée par l’énergie solaire, Interceptor extrait les déchets de manière autonome, tout en étant capable de fonctionner dans la majorité des fleuves les plus pollués du monde.

Dans le cadre de ce partenariat, The Ocean Cleanup et Coca-Cola procéderont au nettoyage de quinze fleuves d’ici la fin de l’année 2022, les deux organisations travaillant ensemble en direction de leur objectif commun consistant à éliminer les déchets. Deux solutions Interceptor incluses dans ce partenariat ont d'ores et déjà été installées par The Ocean Cleanup à Saint-Domingue, en République dominicaine, ainsi qu’à Can Tho, au Vietnam. En ce qui concerne ces deux fleuves, le partenariat contribuera à soutenir le développement de solutions de gestion des déchets collectés, et les deux organisations prévoient d’étendre l’empreinte du projet à treize fleuves supplémentaires.

The Ocean Cleanup apporte un savoir-faire reconnu, grâce à son expérience et à son expertise éprouvée en matière de technologies de collecte du plastique ainsi que de leur déploiement, de la problématique et des données scientifiques autour de la pollution plastique, des données issues de ses déploiements et de la manière de résoudre la pollution plastique. Coca-Cola soutiendra The Ocean Cleanup grâce à son réseau mondial, qui inclut des activités dans plus de 200 pays et territoires. L’entreprise fournira un soutien sur le terrain concernant l’engagement communautaire local nécessaire afin de déployer de nouvelles solutions Interceptor, ainsi que le traitement ultérieur du plastique collecté via son expertise en gestion des déchets afin de soutenir l’économie circulaire. The Ocean Cleanup et Coca-Cola travailleront ensemble pour trouver les nouveaux partenaires et investissements nécessaires à la poursuite du développement de l’entreprise via le déploiement de solutions Interceptor supplémentaires, ainsi que pour obtenir un support de gestion de licence et déployer des caméras RMS (River Monitoring System) afin de mener des analyses supplémentaires sur la pollution des fleuves.

Un monde sans déchets

« En tant qu’entreprise internationale, nous nous efforçons de veiller à ce que tous les matériaux que nous utilisons dans nos emballages soient collectés et recyclés, afin qu’aucun élément ne se transforme en déchet », a déclaré James Quincey, PDG de The Coca-Cola Company. « Nous soutenons les équipes et les technologies de The Ocean Cleanup, qui s’emploient à protéger les écosystèmes des océans en préservant nos cours d’eau. »

The Coca-Cola Company mène des actions globales afin de lutter contre les déchets plastiques dans le cadre de sa vision en faveur d’un Monde sans déchets (World Without Waste). L’entreprise compte trois objectifs mondiaux fondamentaux : (1) produire 100 % d’emballages recyclables à travers le monde d’ici 2025 — et utiliser au minimum 50 % de matériaux recyclés dans ses emballages d’ici 2030 ; (2) collecter et recycler une bouteille ou une canette pour chaque unité vendue d’ici 2030 ; et (3) collaborer à la promotion d'un environnement sain et sans débris. Souhaitant aller plus vite et plus loin dès que possible, Coca-Cola investit également dans les nouvelles technologies, les matériaux d’emballages et les innovations à emballage réduit, notamment dans le nouveau recyclage amélioré, les technologies à poids ultra-léger, les technologies à base de plantes et les solutions distribuées. Coca-Cola s’est récemment fixé comme objectif, en fonction de la croissance de ses activités, d’utiliser d’ici 2025 environ 20 % de moins de plastique vierge issu des combustibles fossiles mondiaux par rapport à son utilisation actuelle.

La lutte contre les déchets plastiques nécessite l’action et la réflexion des individus les plus brillants et les plus talentueux, notamment de la société civile, de ses homologues du secteur et du secteur public. Par conséquent, The Coca-Cola Company a contribué à établir, ou a rejoint, plusieurs partenariats mondiaux qui participeront à la concrétisation de cette vision en faveur d’un Monde sans déchets. L’objectif commun est double : inciter un plus grand nombre d’individus à recycler et réutiliser des produits, et un plus grand nombre d’organisations à investir dans l’économie circulaire, dans le cadre de laquelle les produits et matériaux en fin de vie utile conservent leur valeur, et sont réintroduits dans le processus de fabrication au sein d’une boucle fermée dans laquelle peu d’éléments sont gaspillés, voire aucun.

Brian Smith, président et directeur d'exploitation de The Coca-Cola Company, a déclaré : « The Ocean Cleanup possède une vision claire et des technologies éprouvées destinées à soutenir son objectif consistant à éliminer le plastique des océans de la planète. Chez Coca-Cola, nous disposons d’équipes sur le terrain, qui soutiendront le déploiement de nouvelles solutions Interceptor dans les fleuves du monde entier, ainsi que le traitement et le recyclage des déchets collectés. En collaborant, nous sommes convaincus que nous pouvons engendrer un véritable impact. C’est passionnant : nous savons que nos employés répartis aux quatre coins du monde appuieront cette initiative, en soutenant les travaux de mise en œuvre locale et en tant qu’ambassadeurs de la mission au sens large. »

À propos de The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup développe des technologies avancées afin d’éliminer le plastique des océans de la planète. L’entreprise poursuit cet objectif via une double approche : freiner l’afflux venant des fleuves, et nettoyer les déchets d’ores et déjà accumulés dans l’océan. En ce qui concerne le nettoyage, The Ocean Cleanup développe des systèmes à grande échelle visant à concentrer efficacement le plastique pour un retrait périodique. Ce plastique sera ensuite utilisé pour créer des produits durables et financer un nettoyage continu, rendant ainsi le nettoyage circulaire. En 2019, l’organisation a lancé l’autre pan de sa solution, l’Interceptor™, afin d’extraire le plastique des fleuves avant qu’il n’atteigne l’océan. Créée en 2013 par Boyan Slat, The Ocean Cleanup emploie aujourd’hui près de 95 ingénieurs et chercheurs. La fondation est basée à Rotterdam, aux Pays-Bas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : theoceancleanup.com et suivez @theoceancleanup sur les médias sociaux.

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est une société mondiale de boissons, qui commercialise ses produits dans plus de 200 pays et territoires. L’objectif de notre entreprise consiste à rafraîchir le monde et à faire la différence. Notre portefeuille de marques inclut Coca-Cola, Sprite, Fanta ainsi que d’autres boissons pétillantes sans alcool. Nos marques d’hydratation, de sport, de café et de thé incluent Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest et Ayataka. Nos marques de boissons nutritives, de jus, de boissons à base de lait, et de boissons à base de plantes incluent Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife et AdeS. Nous transformons constamment notre portefeuille, passant de la réduction du sucre dans nos boissons à la commercialisation de nouveaux produits innovants. Nous entendons impacter positivement la vie des individus, les communautés et la planète grâce à la reconstitution des ressources en eau, au recyclage des emballages, aux pratiques d’approvisionnement durable, ainsi qu’à la réduction des émissions de carbone sur l’ensemble de notre chaîne de valeur. Aux côtés de nos partenaires de mise en bouteille, nous employons plus de 700 000 personnes, contribuant à offrir des opportunités économiques aux communautés locales du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.coca-colacompany.com et suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.

