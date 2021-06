Russie : TotalEnergies s’associe à Novatek pour la décarbonation du GNL, l’hydrogène et les énergies renouvelables

SAINT PÉTERSBOURG, Russie--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TOT) et Novatek s’associent pour travailler ensemble à durablement réduire les émissions liées à la production du gaz naturel liquéfié (GNL) en recourant notamment aux énergies renouvelables, à développer le captage et stockage du carbone à grande échelle (CCS) et à étudier de nouvelles pistes de développement d’hydrogène et d’ammoniac décarboné. Ce partenariat valorisera les importantes ressources à bas coût des péninsules de Yamal et de Gydan et leur fort potentiel de stockage géologique.

Chaque partenaire apportera ses technologies de pointe et associera son savoir-faire pour étudier et développer des projets qui contribueront à réduire l’empreinte carbone de la chaîne de valeur du GNL en recourant :

au captage et stockage du carbone (CCS),

aux technologies d’efficacité énergétique,

aux énergies renouvelables,

à la commercialisation de GNL neutre en carbone,

à de l’hydrogène et de l’ammoniac propre.

« Nous nous réjouissons d’entamer un nouveau chapitre de notre coopération avec Novatek, notre partenaire stratégique de longue date. Nos deux entreprises unissent leurs forces pour proposer des solutions durables visant à réduire les émissions de nos projets GNL et à fournir du GNL à faible teneur en carbone à nos clients », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, à l'occasion de son déplacement au forum économique de Saint Pétersbourg. « En ligne avec notre stratégie de transformation et notre ambition d’être un acteur majeur de la transition énergétique, nous voulons devenir un leader du GNL bas carbone. »

TotalEnergies est actionnaire à 19,4 % de Novatek et détient une participation de 20 % dans Yamal LNG, un projet qui a démarré en décembre 2017 et qui a produit plus de 18,8 millions de tonnes de GNL en 2020. La compagnie détient également une participation de 10 % dans Arctic LNG 2, un projet en cours de construction dont la première livraison de GNL est prévue pour 2023.

TotalEnergies, numéro deux mondial privé du GNL

TotalEnergies est le deuxième plus grand acteur privé mondial du GNL, affichant un portefeuille global de près de 50 Mtpa à l’horizon 2025 et une part de marché mondiale de l’ordre de 10 %. Grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction implantées en Angola, en Australie, en Égypte, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, au Nigeria, en Norvège, à Oman, en Russie et au Qatar, le Groupe commercialise du GNL sur l’ensemble des marchés mondiaux. TotalEnergies bénéficie également de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production de gaz, transport et trading de GNL, et quelques développements récents en matière de GNL pour le transport maritime.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TotalEnergies », « Compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.