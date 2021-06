SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Crown Bioscience (CrownBio), een JSR Life Sciences Company, heeft vandaag aangekondigd dat ze afzonderlijke, maar complementaire, portfoliolicentieovereenkomsten zijn aangegaan met de ATCC en het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services, zoals vertegenwoordigd door het National Cancer Institute (NCI) van het National Institute of Health (NIH). Door vijfjarige overeenkomsten aan te gaan met deze vooraanstaande leveranciers van biomateriaalbronnen, zullen CrownBio-klanten direct profiteren van een prioriteitsstatus die cellijnen gemakkelijker beschikbaar maakt met vereenvoudigde logistiek.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.