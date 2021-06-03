Energy Vault獲Saudi Aramco Energy Ventures投資

瑞士盧加諾和沙烏地阿拉伯達蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Energy Vault打造的再生能源儲存產品正在變革全球公用事業規模級的儲能方法以提升電網韌性。公司今天宣佈獲得來自Saudi Aramco Energy Ventures (SAEV)的新投資。SAEV是全球整合型能源和化工公司沙烏地國家石油公司(Aramco, TADAWUL: SAUDI ARAMCO)旗下的策略性科技創投計畫。Energy Vault將使用這筆資金加速其技術的全球部署，旨在以經濟和永續的方式，儲存百萬度(GW-hour)規模的間歇性再生能源發電，以便按需求提供可調度的電力。投資金額未揭露。

Energy Vault的突破性技術是受到抽蓄水力發電廠的啟發，此類發電廠依靠重力和水的運動來儲放電力。公司的解決方案是根據這些電廠所使用的物理學和機械工程的基本原理，但透過創新運用當地低成本材料和尖端材料科學，用訂製的複合材料砌塊代替水。這些砌塊與Energy Vault專有的系統設計和機器視覺人工智慧軟體相結合，用於操作特別設計的起重機，這類起重機使用專有技術自動協調砌塊的升降，從而在高處儲能，然後在砌塊下降時放電併發電。重要的是，這些砌塊是用當地採購的土壤、沙子或廢料製成，包括煤炭燃燒殘渣等化石燃料產物和風電葉片等報廢能源元件。Energy Vault的首個5MW/35MWh商用級系統於2020年7月完成設備安裝，同時接入瑞士國家電網。該系統已被世界各地的Energy Vault客戶用於直接應用測試和輔助服務協定。

在過去兩年裡，Energy Vault與全球首屈一指的電力和能源公司密切合作，進一步改良其儲能技術平臺，使其更加靈活，並滿足更高功率和可變持續時間的需求。打造出的EVx產品平臺在儲能經濟性方面樹立了新的業界標竿。

新平臺是該公司成熟技術的自然演進，利用了儲存介質零退化、高往返效率、長技術壽命、永續供應鏈和複合土塊等所有性能屬性。EVx引進高度可擴充的模組化架構，可以10MWh的增量建構，能擴充到數百萬度的儲存容量。此外，EVx在持續時間方面提供了充分的靈活性，因為能源和電力是分開的，除了持續時間更長的儲存應用（6-12小時以上）外，還能滿足高功率/短時間需求（2-6小時）。重要的是，新平臺的高度降低了40%，並利用相同的複合砌塊，對廢棄物和修復材料進行再利用，例如煤炭燃燒殘渣（煤灰）、報廢風電葉片的玻璃纖維和採礦過程產生的廢尾礦。這帶來了前所未有的經濟性，均化儲能成本遠低於任何其他儲能技術。

Energy Vault的儲能系統是許多工業垂直領域企業的理想選擇，他們有全天候用電需求，並且正在向清潔能源過渡。其他實例包括海水淡化廠，他們需要全天候工業電力，以可靠和經濟的方式提供清潔的飲用水。

Aramco Ventures執行長Mahdi Aladel表示：「SAEV致力於投資開發對Aramco具有策略性意義的科技的公司。Energy Vault的創新儲能技術具有獨特的環境和經濟效益。我們很高興能幫助Energy Vault進一步加快其技術的全球部署。」

Energy Vault共同創辦人兼執行長Robert Piconi表示：「隨著我們完成技術上的首次商業規模部署，Energy Vault在過去12-18個月裡取得快速且重大的進展，我們很高興能得到策略性合作夥伴SAEV的支持。」

關於Saudi Aramco Energy Ventures

Saudi Aramco Energy Ventures LLC (SAEV)是全世界首屈一指的全面整合型能源和化工企業沙烏地國家石油公司旗下的企業創投子公司。SAEV總部位於達蘭，在北美、歐洲和亞洲設有辦事處，致力於在全球投資擁有對其母公司Aramco具有策略性意義的科技的初創公司和高成長公司。Saev.com

關於Energy Vault

Energy Vault打造的再生能源儲存產品正在變革全球公用事業規模級的儲能方法以提升電網韌性。其系統採用重力和潛在能量的傳統物理學原理，將專門設計用於提升大型複合土塊的創新起重機設計與專有的雲端軟體平臺相結合，以協調電力的儲存和放電。Energy Vault正利用100%的環保材料，以前所未有的經濟性加速世界轉向完全再生能源的未來。

有關Energy Vault的更多資訊，請造訪energyvault.com和@EnergyVaultInc。

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