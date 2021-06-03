Energy Vault获得来自Saudi Aramco Energy Ventures的投资

瑞士卢加诺和沙特阿拉伯达兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Energy Vault打造的可再生能源存储产品正在变革全球公用事业规模级别的储能方法以提升电网恢复力。公司今天宣布获得来自于Saudi Aramco Energy Ventures (SAEV)的新的投资。SAEV是全球综合性能源和化工公司沙特阿美(Aramco, TADAWUL: SAUDI ARAMCO)旗下的战略性技术风投公司。Energy Vault将使用这笔资金加速其技术的全球部署，旨在以经济和可持续的方式，存储吉瓦时规模的间歇性可再生能源发电，以便按需提供可调度的电力。投资金额没有披露。

Energy Vault的突破性技术受抽水蓄能电站启发，依靠重力和水的运动来储放电。公司的解决方案基于这些电站所使用的物理学和机械工程的基本原理，但通过创新运用当地低成本材料和尖端材料科学，用定制的复合材料砌块代替水。这些砌块与Energy Vault专有的系统设计和机器视觉人工智能软件相结合，用于操作特别设计的起重机，这类起重机使用专有技术自动协调砌块的升降，从而在高处储能，然后在砌块下降时放电并发电。重要的是，这些砌块由当地采购的土壤、沙子或废料制成，包括煤炭燃烧残渣等化石燃料产物和风电叶片等报废能源组件。Energy Vault的首个5MW/35MWh商用级系统于2020年7月完成设备安装，同时接入瑞士国家电网。该系统已被世界各地的Energy Vault客户用于直接应用测试和辅助服务协议。

在过去两年里，Energy Vault与全球首屈一指的电力和能源公司密切合作，进一步优化其储能技术平台，使其更加灵活，并满足更高功率和可变持续时间的需求。打造出的EVx产品平台在储能经济性方面树立了新的行业标杆。

新平台是该公司成熟技术的自然演进，利用了储存介质零退化、高往返效率、长技术寿命、可持续供应链和复合土块等所有性能属性。EVx引入了高度可扩展的模块化架构，可以10MWh的增量构建，能扩展到多吉瓦时储存容量。此外，EVx在持续时间方面提供了充分的灵活性，因为能源和电力是分开的，除了持续时间更长的储存应用（6-12小时以上）外，还能满足高功率/短时间需求（2-6小时）。重要的是，新平台的高度降低了40%，并利用相同的复合砌块，对废物和修复材料进行再利用，例如煤炭燃烧残渣（煤灰）、报废风电叶片的玻璃纤维和采矿过程产生的废尾矿。这带来了前所未有的经济性，平准化储能成本远低于任何其他储能技术。

Energy Vault的储能系统是许多工业垂直领域企业的理想选择，他们有着全天候用电需求，并且正在向清洁能源过渡。其他实例包括海水淡化厂，他们需要全天候工业电力，以可靠和经济的方式提供清洁的饮用水。

Aramco Ventures首席执行官Mahdi Aladel表示：“ SAEV致力于投资开发对沙特阿美具有战略意义的技术的公司。Energy Vault的创新储能技术具有独特的环境和经济效益。我们很高兴能帮助Energy Vault进一步加快其技术的全球部署。”

Energy Vault联合创始人兼首席执行官Robert Piconi表示：“ 随着我们完成了技术上的首次商业规模部署，Energy Vault在过去12-18个月里取得了喜人的飞速进步，我们很高兴能得到战略合作伙伴SAEV所给予的支持。”

关于Saudi Aramco Energy Ventures

Saudi Aramco Energy Ventures LLC (SAEV)是世界领先的综合性能源和化工企业沙特阿美旗下风投子公司。SAEV总部位于达兰，在北美、欧洲和亚洲设有办事处，致力于在全球投资拥有对其母公司沙特阿美具有战略意义的技术的初创公司和高增长公司。Saev.com

关于Energy Vault

Energy Vault打造的可再生能源存储产品正在变革全球公用事业规模级别的储能方法以提升电网恢复力。其系统采用了重力和潜在能量的传统物理学原理，将专门设计用于提升大型复合土块的创新起重机设计与专有的云端软件平台相结合，以协调电力的存储和放电。Energy Vault正利用100%的环保材料，以前所未有的经济性加速世界转向完全可再生能源的未来。

有关Energy Vault的更多信息，请访问energyvault.com和@EnergyVaultInc。

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