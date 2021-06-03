Kymeta獲ISO 9001全球品質認證

華盛頓州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--致力於使行動連接遍及全球的通訊公司Kymeta Corporation (www.kymetacorp.com)自豪地宣佈，公司已獲得ISO 9001:2015認證。ISO 9001:2015是全球廣為認可的品質管理標準。選擇該標準是為了驗證Kymeta的品質管理系統，以符合Kymeta的客戶、合作夥伴和供應商的品質期望和要求。

國際標準組織制定ISO 9001:2015標準的目的是將多種行業的品質管理系統規範化。ISO認證為品質管理系統績效設定了標準，獲此認證即證明Kymeta擁有適當的流程來支援其更廣泛的業務策略。在所有組織流程中以注重風險的思維和問責制為重點，有助於改善溝通、效率和持續改進的實施情況。

Kymeta總裁兼營運長Walter Berger表示：「Kymeta的文化建立在對客戶和員工的承諾之上。我們希望把品質融入每一道流程，每一位員工都對品質負責。我們高度致力於及時交付可靠、優質的產品和服務，讓我們的客戶滿意，並提供優質的客戶支援。通過ISO 9001:2015認證，Kymeta已經驗證了其品質管理系統，我們的系統可以提供支持我們兌現承諾所需的各種流程。」

在努力爭取此項認證期間，所有Kymeta員工都付出了寶貴的時間，貢獻了自己的力量。經過一年的顯著成長（即使是在COVID-19造成的中斷期間），Kymeta開始加強公司政策、程序和工具，以確保可擴充、可重複地交付優質的產品和服務。

Kymeta的品質管理系統有助於確保Kymeta的客戶、合作夥伴和供應商獲得始終如一的優質產品和服務，從而為Kymeta帶來更多商業利益。Kymeta設計和組裝平板衛星終端來為連接服務提供支援。品質管理系統有助於推動公司的主要流程日趨成熟，例如客戶服務、新產品推出、連接服務、供應鏈活動和製造等。Kymeta的品質管理系統為成功的任務優先型公司應具備的重要元素提供清晰、可操作的全面方法，也為Kymeta下一階段的企業成長奠定了良好的基礎。

關於Kymeta

Kymeta正在釋放寬頻衛星連接的潛力，並與蜂巢網路結合以滿足對行動通訊的龐大需求，讓行動連接遍及全球。Kymeta旗下公司Lepton Global Solutions負責公司的衛星連接解決方案，並採用一流技術和量身打造的以客戶為中心的服務，為市場提供獨特、完整、統包的捆綁式解決方案，以滿足並超越客戶的任務要求。這些解決方案再加上公司首創的平面衛星天線及Kymeta Connect™連接服務，為全球客戶提供革命性的衛星及混合衛星蜂巢網路行動連接。在美國及國際專利和授權許可的支援下，Kymeta終端符合對體積小巧的輕量型高傳輸量通訊系統的需求，這些通訊系統無需機械元件即可轉向衛星。Kymeta讓連接簡易化——適用於任何車輛、船舶或固定平臺。

Kymeta是總部位於華盛頓州雷德蒙德的私人公司。

如欲瞭解更多資訊，請造訪kymetacorp.com。

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