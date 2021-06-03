Kymeta获ISO 9001全球质量认证

华盛顿州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--致力于使移动连接遍及全球的通信公司Kymeta Corporation (www.kymetacorp.com)自豪地宣布，公司已获得ISO 9001:2015认证。ISO 9001:2015是全球广为认可的质量管理标准。选择该标准是为了验证Kymeta的质量管理体系，以符合Kymeta的客户、合作伙伴和供应商的质量期望和要求。

国际标准化组织制定ISO 9001:2015标准的目的是将跨多个行业的质量管理体系规范化。ISO认证为质量管理体系绩效设定了标准，获此认证证明Kymeta拥有适当的流程来支持其更广泛的业务战略。在所有组织流程中重点关注基于风险的思维和问责制，有助于改善沟通、效率和持续改进的实施情况。

Kymeta总裁兼首席运营官Walter Berger表示：“Kymeta的文化建立在对我们的客户和员工的承诺之上。我们希望把质量融入每一道流程，每一位员工都对质量负责。我们高度致力于及时交付可靠、优质的产品和服务，让我们的客户满意，并提供优质的客户支持。通过ISO 9001:2015认证，Kymeta已经验证了其质量管理体系，我们的体系可以提供支持我们兑现承诺所需的各种流程。”

在努力争取此项认证期间，所有Kymeta员工都付出了宝贵的时间，贡献了自己的力量。经过一年的显著发展（即使是在COVID-19造成的中断期间），Kymeta开始加强公司政策、规程和工具，以确保可拓展、可重复地交付优质的产品和服务。

Kymeta的质量管理体系能帮助确保Kymeta的客户、合作伙伴和供应商获得始终如一的优质产品和服务，从而给Kymeta带来更多商业利益。Kymeta通过设计和组装平板卫星终端来为连接服务提供支持。质量管理体系能帮助推动公司的主要流程日趋成熟，例如客户服务、新产品推出、连接服务、供应链活动和制造等。Kymeta的质量管理体系为打造成功的任务优先型公司应具备的重要元素，提供了一种清晰的、可操作的全面方法，也为Kymeta下一阶段的企业增长奠定了良好的基础。

关于Kymeta

Kymeta正在释放宽带卫星连接的潜力，并与蜂窝网络相结合以满足对移动通信的庞大需求，让移动连接遍及全球。Kymeta旗下公司Lepton Global Solutions负责公司的卫星连接解决方案，并基于一流技术和量身定制的以客户为中心的服务，向市场提供独特、完整、统包的捆绑式解决方案，以满足并超越客户的任务要求。这些解决方案再加上公司的同类首款平面卫星天线及Kymeta Connect™连接服务，为全球客户提供革命性的卫星及混合卫星蜂窝网络移动连接。在美国及国际专利和许可的支持下，Kymeta终端满足对体积小巧的轻量型高传输量通信系统的需求，这些通信系统无需机械组件即可转向卫星。Kymeta让连接简易化——适用于任何车辆、船舶或固定平台。

Kymeta是一家总部位于华盛顿州雷德蒙德的私营公司。

如需了解更多信息，请访问kymetacorp.com。

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